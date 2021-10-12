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Завдала 30 ударів ножем: на Вінничині школярка-відмінниця жорстоко вбила матір

12 октября 2021, 09:12

16-річна Олександра зізналася у скоєнні злочину. Але сусіди та знайомі не вірять, що дівчинка могла піти на вбивство.

Надія Ющенко
Надію Ющенко знайшли мертвою / Фото Facebook

У Вінницькій області поліція виявила мертвою 35-річну Надію Ющенко. Тіло лежало під старим одягом і камінням в колодязі центрального водопостачання на території недобудованого будинку. Навколо правоохоронці помітили сліди крові. Потерпіла загинула від численних ножових поранень. За підозрою у скоєнні злочину затримали її 16-річну доньку. Неповнолітню помістили в ізолятор тимчасового утримання

У поліцію 9 жовтня звернулася свекруха Надії. Жінка заявила, що з вечора не бачила свою невістку. В поліції повідомили, що, за попередньою інформацією слідства, під час сварки на кухні школярка завдала матері близько тридцяти ножових поранень. Після цього на тачці вивезла тіло вбитої на територію нежитлового домогосподарства і кинула його в недіючий колодязь водопостачання.

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Фото vn.npu.gov.ua
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Фото vn.npu.gov.ua

Щоби приховати сліди злочину, зловмисниця прибрала в будинку, сховала свій закривавлений одяг і знаряддя вбивства - кухонний ніж.

Що відомо про загиблу

Надія Ющенко народилася і довгий час жила в Бердичеві. Заміж вийшла в 19 років (в 2005 р). У шлюбі з Іраклієм Майсурадзе вона народила двох дівчаток, старшу назвали Олександра, пише Obozrevatel. Через чотири роки пара розійшлася, а офіційно розлучилася в 2011 році.

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У 2013 році Надія знову вийшла заміж і народила ще одну дочку. Сім'я жила в селищі міського типу Глухівці в будинку на двох господарів – через стінку з ріднею чоловіка.

Як розповідають сусіди, сім'я була благополучною. Свекруха любила Надію та онучок.

"А дівчата - всі відмінниці, бабуся стежила за навчанням, тим більше що працювала в тій самій школі, куди вони ходять", - поділилася одна з місцевих мешканок.

Сама Надія працювала перукарем, також займалася манікюром. Раніше у неї був невеликий салон краси в Бердичеві.

Олександра Майсурадзе
Олександра Майсурадзе / Фото Facebook

Як пише видання з посиланням на джерела в поліції, однією з причин сварок матері та дочки міг бути її рідний батько. Однак, журналісти припускають, що це малоймовірно, оскільки в травні 2021 року першого чоловіка Надії позбавили батьківських прав. Після розлучення жінки бачила ексчоловіка лише один раз. Весь цей час він не цікавився своїми дітьми. З 2009 року заборгованість по аліментах склала понад 100 тисяч гривень.

У суді дівчатка заявили, що свого біологічного батька не знають, не спілкувалися з ним і вважають за доцільне позбавлення його батьківських прав.

Сусіди, вчителі в школі т просто знайомі не вірять, що Олександра могла вбити матір, хоча в Мережі було опубліковано відео її зізнання в поліції. Бентежить їх і те, як тендітна дівчинка могла перетягнути тіло матері, заховати, а потім холоднокровно вимити будинок.

Крім того, на відео школярка каже, що завдала матері 10 ударів ножем, а в релізі поліції йдеться про приблизно тридцять ударів.

Якщо вину Олександри Майсурадзе (Ющенко) буде доведено, їй загрожує 15 років в'язниці.

Як повідомляв Главред, в Сумській області сталося жорстоке вбивство. Син убив свою 83-річну матір, яка приїжджала до нього погостювати з Києва. Щоби приховати злочин, чоловік розчленував тіло вбитої та сховав у різних місцях.

У Кременчуці Полтавської області кілька днів розшукували 48-річну жінку. Пізніше її тіло виявили в колодязі. Убив жінку власний син.

У поліцію звернулася дочка потерпілої, після того як жінка перестала виходити на зв'язок. Зникнення було першим і дуже підозрілим. Слідчі знайшли тіло 48-річної жінки в колодязі на території двору під купою сміття.

viber
поліція Вінницька область новини України вбивство
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