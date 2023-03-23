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"Нам пощастило": жителі зруйнованих ракетою будинків у Запоріжжі розповіли, як їм вдалося вижити

23 березня 2023, 09:29
Внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівки одна людина загинула, 34 – постраждали. Загинула жінка, квартира якої стала епіцентром влучання.
Ракетный удар по Запорожью
Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі/ ДСНС України в Запорізькій області

У Запоріжжі пізно ввечері 22 березня закінчили пошуково-рятувальні роботи у житлових будинках, у які влучила російська ракета. Одну жінку не вдалося врятувати після отриманих нею травм – ракета влучила саме у її квартиру. Постраждали 34 людини, серед них – троє дітей.

Мешканці двох будинків, пошкоджених ракетою російських окупантів, розповіли, як їм вдалося вижити. Багатьох із них врятувало диво, йдеться у сюжеті ТСН.

Житель постраждалого будинку Сергій розповів, що у нього порізи по всьому тілу. Одразу після удару він швидко схопив дитину і вибіг з квартири.

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"На тілі, і на ногах, і на руці (порізи – ред.). Позашивали вже все, все нормально. Живий! Щойно прилетіло, схопив дитину і біг, коли все на голову сипалося", – згадує він.

Ще одна жителька будинку, куди влучила ракета, Марія розповідає, що її оселя розтрощена, всюди по квартирі лежать осколки.

"Нам пощастило. Ми з дітками за пів години вийшли просто погуляти. Як кажуть, Бог відвів. Просто все труситься", – сказала жінка.

  • Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня
    Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня
    Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня
    Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня
    Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня
    Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня
    Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня
    Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня
    Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня
    Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня ДСНС України в Запорізькій області
  • Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня
    Наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі 22 березня ДСНС України в Запорізькій області

Сусідка Марії у момент влучання ракети ховалася з дітьми в автомобілі, вони саме робили шкільну контрольну, коли їх засипало уламками. Жінка переконана, що для них все могло б бути набагато гірше, але їх захистила машина.

Ракетний удар по багатоповерхівці в Запоріжжі

У Запорізькій області під час повітряної тривоги 22 березня прогриміли кілька вибухів. Під удар російських ракет потрапили житлові будинки та острів Хортиця.

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети. Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська при обстрілах Запоріжжя завдали удару по багатоповерхівці, ймовірно з РСЗВ "Торнадо-С".

Рятувальна операція завершилася ввечері 22 березня. Внаслідок обстрілу постраждали 34 людини, з яких 29 – госпіталізовані (з них троє дітей). Одну людину врятувати не вдалося, вона померла у лікарні. Рятувальникам вдалося звільнити з-під завалів 6 людей.

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