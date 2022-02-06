Податок на церкву на Львівщині: священники відхрещуються від вимагання грошей у селян

На Львівщині у селян вимагають платити податок на церкву/ УНІАН, УГКЦ

На Львівщині жителям села Підбірці почали приходити квитанції з боргом за нібито неоплачений податок на церкву. Як виявилося, місцеві жителі повинні платити на храм по 330 гривень за рік. А тим, які не хочуть платити, нараховують "борг".

Така квитанція, яка була написана від руки, прийшла жителю села Миколі Федану. За 9 років йому нарахували боргу на 2 530 гривень. Проте чоловік боржником себе не вважає і наголошує, що такі пожертви мають бути добровільними, розповів він ТСН.

"Спочатку мене це розсмішило. Я подумав, що це жарт. Не може бути боргу, якщо я не ходжу до цієї церкви. Я однозначно не буду платити", – наголосив чоловік.

За його словами, він не єдиний отримав таку платіжку. Проте інші його односельчани, яким теж нарахували борг, не хочуть говорити про це публічно, та в той же час платити ці кошти теж не збираються.

Священник не розповів журналістам про таку ініціативу – у телефонній розмові він пояснив, що хворіє і тому не може розмовляти.

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Звідки така ідея, пояснила жінка, яка і писала квитанцію від руки – у "документі" був вказаний її номер телефону. Вона не пояснила журналістам, ким вона є, проте підтвердила, що розносила такі квитанції. За словами жінки, це не податок, а добровільні пожертвування на утримання церкви. Чому у квитанції було зазначено саме "податок", жінка пояснила тим, що це слово просто прижилося серед людей.

Чоловіка попросили заплатити 2530 гривень "податку", які він нібито заборгував церкві за 9 років/ Скрін з відео

У Львівській архієпархії Української греко-католицької церкви наголосили, що їхня церква як структура і сам священник не причетні до збирання цих коштів. Як пояснив прессекретар архієпархії отець Павло Дроздяк, це внутрішні справи громади.

"До цієї всієї справи утримання храму не долучений отець. Це внутрішнє погодження громадою. Саме в такий спосіб вирішують утримувати церкву", – зазначив він.

У церкві нагадали, що всі пожертви є добровільними, проте зазначили, що не втручатимуться у дії громади.

При цьому у селі багато парафіян нормально сприймають ініціативу здавати кошти на церкву і зазначають, що готові це робити.

Нагадаємо, на Закарпатті у селі Хмільник невідомі розтрощили місцевий Успенський православний храм. У приміщенні церкви всюди були кров, скло і розкидані речі.

Раніше повідомлялося, що 12-річний школяр підпалив храм на Одещині. Хлопчик спочатку говорив, що підпалив храм, оскільки хотів помститися своєму однокласнику, який нібито постійно його цькував. Однак з'ясувалося, що син священика не ображав Віталіка.

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