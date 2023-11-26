УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Величезний вогняний гриб та детонація: у РФ прогримів потужний вибух

Ангеліна Підвисоцька
26 листопада 2023, 22:26
Вибух прогримів на тракторному заводі у Челябінську, де виготовляють запчастини до російської військової техніки.
взрыв в РФ
У Челябінську прогримів потужний вибух на заводі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Росії пролунав потужний вибух на Челябінському тракторному заводі. Після вибуху там спалахнула пожежа, а на відео зафіксовані кадри, які нагадують детонацію. Відео вже розлетілись в Мережі.

Російські пропагандисти заявляють, що на території заводу нібито вибухнув масляний трансформатор через коротке замикання. Там палає близько 40 квадратних метрів. У будинках, які розміщені біля заводу, перебої з електрикою та водопостачанням.

Дивіться відео з вибухом у Челябінську:

Величезний вогняний гриб та детонація: у РФ прогримів потужний вибух
У Челябінську прогримів потужний вибух на заводі / фото: скріншот

відео дня

Челябінський тракторний завод постачав важливих комплектуючих для підприємств російського оборонного концерну "Уралвагонзавод". Він виробляв двигуни для танків Т-72, Т-90 "Прорив", бойової машини підтримки танків "Термінатор", самохідних артустановок "Акація", "Мста-С" і "Коаліція-СВ". З 2023 року завод перебуває під українськими та американськими санкціями.

Масована атака на Росію 26 листопада

26 листопада у РФ поскаржилися на атаку БПЛА. Окупанти заявили, що нібито дрони збили над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

Пізніше в РФ влаштували паніку і сказали, що в РФ стався масований удар аналогом Shahed. Також стало відомо про те, що вночі РФ атакували понад 30 дронів. Українська розвідка підтвердила масовану атаку дронів на російські міста і повідомила, що це стало відповіддю за "Шахеди" по Києву.

Водночас відомо, що російська ППО "пульнула" по своїх же - під обстрілом опинився житловий будинок. Під час масованої атаки БПЛА, був атакований військовий аеродром РФ в Підмосков'ї.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Челябінськ Росія вибух
Реклама

Головне за день

Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль хоче відкупитися - ЗМІ

Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль хоче відкупитися - ЗМІ

22:56 Світ
Величезний вогняний гриб та детонація: у РФ прогримів потужний вибух

Величезний вогняний гриб та детонація: у РФ прогримів потужний вибух

22:26 Світ
РФ наступає під Авдіївкою, ЗСУ тримаються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

РФ наступає під Авдіївкою, ЗСУ тримаються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

22:02 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:41

Alyosha натякнула на проблеми у відносинах з Тарасом Тополею

22:56

Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль хоче відкупитися - ЗМІ

22:26

Величезний вогняний гриб та детонація: у РФ прогримів потужний вибух

22:02

РФ наступає під Авдіївкою, ЗСУ тримаються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

21:50

Дитяче Євробачення-2023: хто переміг та місце України на конкурсіВідео

Україна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - СвітанУкраїна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - Світан
21:34

Гороскоп на грудень 2023 для Левів: астролог назвала найприбутковіші дати місяцяВідео

21:21

Ніколи не робіть це вночі: мольфар назвав 4 речі, які призводять до бідності та бідиВідео

21:03

Путін - дуже боягузливий: у РФ є слабке місце, яке впливає на війну-Подоляк

20:01

Потап і Настя Каменських розлучилися: блогер розповів, чому пара не зізнаєтьсяВідео

Реклама
19:51

Майбутнє України: є погані новини і хорошіПогляд

19:43

Нардепка Безугла запропонувала звільнити Залужного й викликала скандал в мережі

19:41

МВА - про ситуацію в Авдіївці: погода стала "невійськовою", ворог змінює тактику

19:38

Гороскоп на грудень: що принесе Скорпіонам останній місяць 2023 року

19:32

Потужні снігопади, хуртовини та пориви до 30 м/с: Україну накрив сильний шторм

19:04

Дрон залетів і вибухнув прямо в будівлі казарми: подробиці атаки на Москву

18:33

Російська ППО "пульнула" по своїм же: під обстрілом опинився житловий будинок

18:05

Війна може вийти за межі півдня і сходу України: генерал Наєв назвав загрозу

18:04

Справжня зимова казка: якою буде погода на Різдво і Новий Рік

17:56

"Все вже почалося": які 7 днів у грудні не можна ігнорувати українцям - прогноз

17:52

Путінський "друг" Орбан видав нову заяву про Україну: "гуде" вся мережа

Реклама
17:40

Наталка Денисенко в сльозах розповіла про екстрену операцію на грудях

16:52

"Армія дронов і ГУР не виспалися": Федоров заінтригував заявою про удари по РФ

16:51

"Росіяни лізуть з усіх щілин": ЗСУ - про дуже важкі бої за Авдіївку

16:34

Дешеві способи, як захистити обличчя від холоду

16:26

Гороскоп на тиждень з 27 листопада до 3 грудня: Рибам - самоаналіз, Терезам - потенціал зростання

16:08

ЗСУ можуть завдати раптового удару: генерал-розвідник назвав несподіваний напрямок

16:04

Кого не можна пускати в будинок 27 листопада, щоб вони не принесли біду: прикмети

16:02

Партизани України в Криму знайшли кораблі РФ: де окупанти їх ховають, фото

15:41

Середземнорські вечорниці і дівчата-чарівниці: рецензія на мультфільм "Бажання"Відео

15:15

Відома блогерка Настя Талпа вдруге вагітнаВідео

14:53

Розвідка України дізналася про плани РФ напасти на країни Балтії: заява Латвії

14:46

Чому в Україні на вулиці опинилась величезна кількість фахівцівПогляд

14:46

"Розчавити Росію": розкрито несподіваний сценарій перемоги у війні з РФ

14:22

РФ перекинула системи С-400 з Калінінграда в Україну: розвідка Британії пояснила загрозу

14:17

Масована атака БПЛА на Росію є "відповіддю" за Київ, РФ атакували понад 30 дронів

13:50

Жінка показала геніальний лайфхак із фольги, який не дозволить коту залізти на ялинкуВідео

13:48

Гороскоп Таро на тиждень з 27 листопада до 3 грудня: Діві - важке рішення, Стрільцю - розширення горизонтів

13:46

Масований удар аналогом Shahed: у РФ паніка через атаку невідомих дронів

13:39

Чоловік-воїн художниці Євгенії Гапчинської отримав поранення на фронті

13:11

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 листопада до 3 грудня: хто зі знаків розбагатіє на цьому тижні

Реклама
12:58

ЗСУ обвалять фронт: британський полковник назвав переломний етап у війні

12:55

В Одеській області - сніговий Апокаліпсис: перекрито важливу трасуВідео

12:36

На Київщину насувається негода: українців попереджають про сильні хуртовини

12:27

Росія пішла "м'ясними штурмами" на село під Куп'янськом: хоче розвинути наступ

12:16

Церковне свято 27 листопада: що не можна робити на святого великомученика Якова

12:09

Зірка Скаженого весілля і Слуги народу Арам Арзуманян отримав термін за бійку

12:06

Любовний гороскоп на тиждень з 27 листопада по 3 грудня: Водолію - зруйновані ілюзії, Козорогу - увага знаменитості

11:52

Потужний удар ЗСУ на півдні: знищено сотні окупантів РФ разом з технікою

11:45

Росія зараз не може запускати ракети з кораблів: названо причину

11:20

Гороскоп на завтра 27 листопада 2023: Овен - терпіть, Лев - вибачте образи

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти