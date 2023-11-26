Величезний вогняний гриб та детонація: у РФ прогримів потужний вибух

Вибух прогримів на тракторному заводі у Челябінську, де виготовляють запчастини до російської військової техніки.

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У Челябінську прогримів потужний вибух на заводі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Росії пролунав потужний вибух на Челябінському тракторному заводі. Після вибуху там спалахнула пожежа, а на відео зафіксовані кадри, які нагадують детонацію. Відео вже розлетілись в Мережі.

Російські пропагандисти заявляють, що на території заводу нібито вибухнув масляний трансформатор через коротке замикання. Там палає близько 40 квадратних метрів. У будинках, які розміщені біля заводу, перебої з електрикою та водопостачанням.

Дивіться відео з вибухом у Челябінську:

У Челябінську прогримів потужний вибух на заводі / фото: скріншот

відео дня

Челябінський тракторний завод постачав важливих комплектуючих для підприємств російського оборонного концерну "Уралвагонзавод". Він виробляв двигуни для танків Т-72, Т-90 "Прорив", бойової машини підтримки танків "Термінатор", самохідних артустановок "Акація", "Мста-С" і "Коаліція-СВ". З 2023 року завод перебуває під українськими та американськими санкціями.

Масована атака на Росію 26 листопада

26 листопада у РФ поскаржилися на атаку БПЛА. Окупанти заявили, що нібито дрони збили над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

Пізніше в РФ влаштували паніку і сказали, що в РФ стався масований удар аналогом Shahed. Також стало відомо про те, що вночі РФ атакували понад 30 дронів. Українська розвідка підтвердила масовану атаку дронів на російські міста і повідомила, що це стало відповіддю за "Шахеди" по Києву.

Водночас відомо, що російська ППО "пульнула" по своїх же - під обстрілом опинився житловий будинок. Під час масованої атаки БПЛА, був атакований військовий аеродром РФ в Підмосков'ї.

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