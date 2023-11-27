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Активізувалися розмови: чи передає Іран балістичні ракети РФ - відповідь ГУР

Ангеліна Підвисоцька
27 листопада 2023, 18:25
Росія вже другий рік благає Іран передати окупантам балістичні ракети для ударів по Україні.
Іранські ракети Fateh - 110 і Zolfaghar
Іран може готуватися до передачі балістичних ракет / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот з відео

Кремль намагається випросити у Ірану балістичні ракети. Однак їх прохання так і не увінчалися успіхом. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє РБК-Україна.

Росіяни клянчать ракети Fateh-110 і Zolfagar ще з минулого року.

"Держава-агресор дійсно дуже наполегливо працює в цьому напрямку, докладає серйозних дипломатичних зусиль, які, однак, поки не мають успіху", - сказав Черняк.

відео дня

В українській розвідці повідомляють, що Іран не передав Росії ще жодної такої ракети.

"Відповідних рішень або домовленостей між Москвою і Тегераном, за нашими даними, зараз також немає", - йдеться в повідомленні.

Однак минулого тижня активізувалися розмови про можливу передачу цих ракет. Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що Тегеран вже постачає ударні дрони, керовані авіабомби і артилерійські снаряди, а також розглядає варіанти з балістики малої дальності Ababil і Fateh-110.

Іран допомагає Росії

Вторгнення Росії в Україну змусило Кремль шукати нових постачальників зброї. До них, зокрема, входить Північна Корея, яка постачає Москві артилерійські снаряди.

Але Іран стає все важливішим постачальником і також отримав вигоду від цих відносин. Росія допомагає Ірану покращити його можливості зі збору супутникових даних і пропонує допомогу Тегерану у сфері ракетобудування, протиповітряної оборони і військової електроніки.

Наприклад, Тегеран планує закупити у Росії винищувачі Су-35. Також країна хоче закупити іншу військову техніку, зокрема радари й ударні вертольоти.

21 листопада стало відомо про те, що Іран готується відправити Росії "балістику". США побоюються, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для війни проти України.

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війна в Україні Іран балістичні ракети вторгнення Росії Росія
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