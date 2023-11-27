Активізувалися розмови: чи передає Іран балістичні ракети РФ - відповідь ГУР

Росія вже другий рік благає Іран передати окупантам балістичні ракети для ударів по Україні.

https://glavred.net/world/aktivizirovalis-razgovory-peredaet-li-iran-ballisticheskie-rakety-rf-otvet-gur-10520290.html Посилання скопійоване

Іран може готуватися до передачі балістичних ракет / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот з відео

Кремль намагається випросити у Ірану балістичні ракети. Однак їх прохання так і не увінчалися успіхом. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє РБК-Україна.

Росіяни клянчать ракети Fateh-110 і Zolfagar ще з минулого року.

"Держава-агресор дійсно дуже наполегливо працює в цьому напрямку, докладає серйозних дипломатичних зусиль, які, однак, поки не мають успіху", - сказав Черняк. відео дня

В українській розвідці повідомляють, що Іран не передав Росії ще жодної такої ракети.

"Відповідних рішень або домовленостей між Москвою і Тегераном, за нашими даними, зараз також немає", - йдеться в повідомленні.

Однак минулого тижня активізувалися розмови про можливу передачу цих ракет. Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що Тегеран вже постачає ударні дрони, керовані авіабомби і артилерійські снаряди, а також розглядає варіанти з балістики малої дальності Ababil і Fateh-110.

Іран допомагає Росії

Вторгнення Росії в Україну змусило Кремль шукати нових постачальників зброї. До них, зокрема, входить Північна Корея, яка постачає Москві артилерійські снаряди.

Але Іран стає все важливішим постачальником і також отримав вигоду від цих відносин. Росія допомагає Ірану покращити його можливості зі збору супутникових даних і пропонує допомогу Тегерану у сфері ракетобудування, протиповітряної оборони і військової електроніки.

Наприклад, Тегеран планує закупити у Росії винищувачі Су-35. Також країна хоче закупити іншу військову техніку, зокрема радари й ударні вертольоти.

21 листопада стало відомо про те, що Іран готується відправити Росії "балістику". США побоюються, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для війни проти України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.