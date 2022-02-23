"Покарайте Путіна жорсткіше і зараз": у Британії Преса жорстко прореагувала на визнання президентом РФ "ЛДНР"

Володимир Путін / Reuters

Антон Геращенко, колишній нардеп і заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а нині - радник теперішнього глави відомства Дениса монастирського звернув на своїй сторінці в Facebook увага на те, як різко змінилася риторика західної преси, насамперед британської, після того, як президент РФ Володимир Путін визнав терористичні угруповання "ЛДНР".

Геращенко виклав обкладинки найбільших британських газет - у тому числі Daily Mail, The Sun, Daily Mirror, Daily Star, Daily Express.

На перших сторінках цих виданнях були винесені такі заголовки: "Борис, зупини божевільного Влада", "Світ обурений, коли танки Влада котяться","Геть брудні російські гроші зі Сполученого Королівства ‒ і негайно","Покарайте Путіна жорсткіше і зараз", Путін підводить Європу на межу війни","Путін готовий до кровопролиття".

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Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала "суверенітет" так званих" ДНР "і"ЛНР".