Мінські угоди впали в агонію: Геращенко розкрив суть "евакуації" жителів ОРДЛО

Антон Геращенко вважає, що зараз росіянами готуються масштабні провокації з ще більш масованими обстрілами підконтрольної Україні території.
Заяви ватажків "Л/ДНР" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника про евакуації людей з окупованих територій в Російську Федерацію вказують на те, що Мінські угоди остаточно агонізують. Таку думку висловив колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своєму каналі в Telegram.
Як стверджує він, на Донбасі не може бути мови, якщо бойовики і росіяни "нахабно брешуть своїм заручникам" про неіснуючий наступ Збройних сил України.
"Ми відповімо на це правдою, показавши всьому світу, що ЗСУ міцно стоять на своїх позиціях і не збираються наступати, підігруючи ворогові", – підкреслив він.
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Обстріли та евакуація жителів ОРДЛО
- У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
- Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
- 18 лютого ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.
Автор: Дмитро Відоменко