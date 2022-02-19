Мінські угоди впали в агонію: Геращенко розкрив суть "евакуації" жителів ОРДЛО

Колаж, Фото УНІАН

Заяви ватажків "Л/ДНР" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника про евакуації людей з окупованих територій в Російську Федерацію вказують на те, що Мінські угоди остаточно агонізують. Таку думку висловив колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своєму каналі в Telegram.

Як стверджує він, на Донбасі не може бути мови, якщо бойовики і росіяни "нахабно брешуть своїм заручникам" про неіснуючий наступ Збройних сил України.

"Ми відповімо на це правдою, показавши всьому світу, що ЗСУ міцно стоять на своїх позиціях і не збираються наступати, підігруючи ворогові", – підкреслив він.

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Обстріли та евакуація жителів ОРДЛО