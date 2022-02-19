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Найманців Вагнера перекинули в Донецьк для підриву житлових будинків - розвідка

19 лютого 2022, 15:58

Ворог готується брати в заручники жінок і дітей, попередив командувач ЗСУ Валерій Залужний.

ПВК Вагнер
На Донбас перекинули найманців ПВК Вагнера / Inforos

В Донецьк прибули найманці ПВК Вагнера, які спільно з російськими спецслужбами повинні провести підрив житлових будинків, щоб звинуватити в теракті Україну.

"За даними розвідки, з метою здійснення провокацій в Донецьк прибули підрозділи "вагнерівців", які спільно з російськими спецслужбами повинні провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків", - йдеться в повідомленні ОТГ Схід.

Українські військові зазначають, що метою даних провокацій буде звинувачення України для подальшої ескалації.

В ОТГ Схід зазначили, що його військовослужбовці не планували і не планують жодних наступальних дій чи інших дій на тимчасово-окупованій території.

"Діяльність військовослужбовців угруповання носить виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається тільки при загрозі життю і здоров'ю наших воїнів і мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний заявив про те, що РФ перейшла до терактів вже на території України.

"Ворог веде вогонь по дитячих садках, школах, житлових кварталах. Ворог на сьогоднішній день на нашій тимчасово окупованій території проводить теракти, готується брати в заручники жінок і дітей", - зазначив він в ході заходів на честь захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в російсько-українській війні – учасників оборони Дебальцевського плацдарму в січні-лютому 2015 року.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.

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