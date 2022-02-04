YouTube заблокував канали угруповань "ЛНР" і "ДНР"

YouTube / Reuters

Найпопулярніший відеохостинг YouTube ввів блокування для акаунтів, прямо пов'язаних з терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР". У всіх випадках / епізодах блокування сказано, що канали заблокували "за порушення правил спільноти".

Під блокування потрапили:

"канал Міністерства інформації ДНР";

"канал народної міліції ДНР";

"канал державної телерадіокомпанії ЛНР";

"канал Луганського інформаційного центру".

До слова, в ніч з четверга на п'ятницю, з 3 на 4 лютого YouTube також заблокував акаунти телеканалів "Перший Незалежний" і "UkrLive", які ЗМІ пов'язують з нардепами від ОПЗЖ Віктором Медвечуком і Тарасом Козаком.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося: 2 лютого минулого року стало відомо про рішення РНБО ввести персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Указ підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій - 5 років.

Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK і 112.

Увечері того ж дня канали NewsOne, ZIK і 112 перестали транслюватися.

Крім того, повідомлялося, що тодішній спікер Ради Дмитро Разумков не став підтримувати введення санкцій.