YouTube заблокував канали угруповань "ЛНР" і "ДНР"

У всіх випадках / епізодах блокування представники YouTube використовують звичайне формулювання "канали заблоковані за порушення правил спільноти".
Найпопулярніший відеохостинг YouTube ввів блокування для акаунтів, прямо пов'язаних з терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР". У всіх випадках / епізодах блокування сказано, що канали заблокували "за порушення правил спільноти".
Під блокування потрапили:
- "канал Міністерства інформації ДНР";
- "канал народної міліції ДНР";
- "канал державної телерадіокомпанії ЛНР";
- "канал Луганського інформаційного центру".
До слова, в ніч з четверга на п'ятницю, з 3 на 4 лютого YouTube також заблокував акаунти телеканалів "Перший Незалежний" і "UkrLive", які ЗМІ пов'язують з нардепами від ОПЗЖ Віктором Медвечуком і Тарасом Козаком.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося: 2 лютого минулого року стало відомо про рішення РНБО ввести персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
Указ підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій - 5 років.
Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK і 112.
Увечері того ж дня канали NewsOne, ZIK і 112 перестали транслюватися.
Крім того, повідомлялося, що тодішній спікер Ради Дмитро Разумков не став підтримувати введення санкцій.