РФ продовжить війну в Україні: Пєсков назвав головну мету Кремля

Дмитро Пєсков назвав головну мету Росії у війні проти України / Reuters

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається закінчувати війну в Україні, і назвав головну мету Кремля - захоплення всієї території Донецької області в її адміністративних межах.

Пєсков також прокоментував можливість переговорів російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що це "Київ пішов з переговорного треку".

"Тому, природно, в умовах, коли публічно українська сторона неодноразово заявляла про своє небажання вести будь-які переговори, відповідно, акцент робиться на продовженні спеціальної військової операції", - цитує Пєскова РИА Новости.

Зазначимо, що ця заява прозвучала на фоні того, що російська армія зазнає поразок в останні тижні та відступає.

Також прессекретар Путіна назвав головну мету Росії у війні проти України.

"Всю територію ДНР в межах Донецької області зразка 2014 року належить звільнити", – заявив Пєсков.

При цьому він нічого не сказав про Запорізьку, Херсонську та Луганську області, анексію яких Кремль хоче оформити 30 вересня.

Псевдореферендуми на захоплених територіях України

З 23 по 27 вересня окупанти провели на окупованих територіях України так званий референдум.

Вже ввечері 27 вересня в Росії відзвітували про результати "референдумів". У Донецькій та Луганській областях окупанти намалювали практично 100% підтримки: 99,23% і 98,42% відповідно. У Запорізькій та Херсонській "результати" скромніші: 93,11% і 87,05%.

Путін вже визнав "незалежність" Херсонщини та Запоріжжя. Відповідні укази, підписані главою Кремля, були опубліковані 29 вересня.

30 вересня Путін планує підписати акт про "вступ" окупованих територій до складу РФ. Також очікується "об'ємний виступ" Путіна.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

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