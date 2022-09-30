У Путіна розповіли, що буде з окупованими територіями України після анексії

У Путіна розкрили плани на окуповані території України / скріншот

Тимчасово окуповані Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області після анексія стануть "суверенною територією РФ і на них буде поширюватися договір про союзну державу".

Як повідомив прес секретар президента Росії Дмитро Пєсков, у Кремлі на спеціальній церемонії окупанти підпишуть чотири договори про анексію українських територій.

Після цього Росія буде розцінювати всі удари по захопленій території, як агресію проти РФ.

Пєсков також прокоментував можливості переговорів з українською стороною. Він заявив, що війна продовжиться, і вимоги країни-агресора не змінюються.

Також Пєсков торкнувся теми ядерної ескалації військового конфлікту.

"Щодо ядерної ескалації говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо всіх відповідально поводитися... Що стосується всієї цієї ядерної дискусії, то ще раз ми можемо всіх запросити ознайомитися з відповідною доктриною, де все написано", - заявив Пєсков.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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