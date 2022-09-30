УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Путіна розповіли, що буде з окупованими територіями України після анексії

30 вересня 2022, 14:52

У Кремлі заявили, що війна продовжиться, і вимоги країни-агресора не змінюються.

Пєсков, Путін
У Путіна розкрили плани на окуповані території України / скріншот

Тимчасово окуповані Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області після анексія стануть "суверенною територією РФ і на них буде поширюватися договір про союзну державу".

Як повідомив прес секретар президента Росії Дмитро Пєсков, у Кремлі на спеціальній церемонії окупанти підпишуть чотири договори про анексію українських територій.

Після цього Росія буде розцінювати всі удари по захопленій території, як агресію проти РФ.

Пєсков також прокоментував можливості переговорів з українською стороною. Він заявив, що війна продовжиться, і вимоги країни-агресора не змінюються.

Також Пєсков торкнувся теми ядерної ескалації військового конфлікту.

"Щодо ядерної ескалації говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо всіх відповідально поводитися... Що стосується всієї цієї ядерної дискусії, то ще раз ми можемо всіх запросити ознайомитися з відповідною доктриною, де все написано", - заявив Пєсков.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні референдум Дмитро Пєсков
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:57

Окупанти потрапили в оточення: у ЗСУ розкрили деталі "котла" під Лиманом

14:52

У Путіна розповіли, що буде з окупованими територіями України після анексіїВідео

14:40

Наталя Могилевська засвітила зайвого в блискучому піджаку на голе тіло

14:24

"Не треба мене задовбувати": Каменських намагалася надоумити запроданку Лорак, але не вийшлоВідео

14:20

День вчителя 2022 в Україні: традиції дня, сердечні привітання і картинки до свята

Реклама
14:10

"Батько народів": сам їх "народжує", сам вбиваєПогляд

14:04

Міняють сина чи батька на худобу: сім'ям мобілізованих росіян роздають баранів

14:01

РФ продовжить війну в Україні: Пєсков назвав головну мету Кремля

13:57

"Зараз мені легше, діти зі мною": Джамала розповіла, що з її синами, та як переживає події в УкраїніВідео

13:57

Посилення для ЗСУ: Резніков поговорив з главою Пентагону та анонсував "хороші новини"Відео

13:48

Осадча прокляла зірок РФ, які виступатимуть на честь окупації українських міст

13:27

План деокупації України: Зеленський зібрав Ставку та обговорив ситуацію на фронтіВідео

13:25

3-річний хлопчик бігав серед трупів та плакав: у Запоріжжі дитина втратила батьків внаслідок ударуВідео

13:22

За порадою Кобзона: з'ясувалася таємниця покійного Моїсеєва

13:00

Гороскоп на завтра, 1 жовтня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - образи, Рибам - гроші

12:57

Російська ракета у Дніпрі вбила цілу сім'ю, вижив лише пес - він плакав на руїнах будинку

12:53

Окупанти в котлі: ЗСУ оточили Лиман, росіяни тікають з міста - журналістВідео

12:36

"Миру можна досягти протягом декількох днів": Лукашенко назвав цинічну умову

12:20

Хто виносив двійнят Пугачової і Галкіна - росЗМІ розкрили нову інформацію про сурогатну матір

11:59

"Кровожерливі покидьки, ви за все відповісте": Зеленський про обстріл колони в ЗапоріжжіВідео

Реклама
11:44

Українські військові звільнили Ямпіль на ДонеччиніВідео

11:34

Яка форма нігтів зараз у моді: гарний манікюр зима 2022 2023, що виглядає незабутньоФото

11:16

Путіна агітують на застосування ядерної зброї в Україні: російський опозиціонер назвав ім'яВідео

11:16

"Очі собаки, що випорожнюється": Осадча розповіла, як відрізнити росіян від фінів

11:10

"Путін на роздоріжжі": диктатору радять не поспішати з анексією частини України - ЗМІ

11:05

Хвороби Путіна: чому він дивно рухається і що відомо про діагнозВідео

10:46

Як відновити чорний колір одягу, що вигорів: 5 способів, які подарують речі друге життя

10:34

Путін може в одну мить втратити всю свою армію - Фейгін

10:19

У Херсоні ударом ЗСУ знищено заступника гауляйтера з ФСБВідео

10:11

ЗСУ ліквідували російського лівонаціоналіста "Вольгу", який все життя провів у війнахВідео

10:01

З днем Віри, Надії і Любові - душевні привітання та листівки до свята

09:45

Удар ЗСУ на Луганщині: знищено казарму РФ разом з десятками окупантівВідео

09:26

Чому ворог цілить у ЗапоріжжяПогляд

08:59

Окупанти в пастці: на Донбасі росіянам загрожує оточення, Бутусов розкрив деталіВідео

08:55

РФ вдарила ракетою по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя: 23 загиблих та 28 пораненихВідео

08:51

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2022: Овнам - образи, Левам - заздрість, Рибам - грошіВідео

08:31

Путін не довіряє Міноборони та безпосередньо командує військами на фронті - ISWВідео

08:30

Як почистити біле взуття: "хитрі" способи, про які ви не здогадувалисяВідео

08:27

РФ обстріляла Дніпро, Миколаїв і Запоріжжя: є поранені та загиблий, згоріли півсотні автобусівФотоВідео

07:57

ЗСУ прорвали оборону ворога: під Лиманом окупантам світить "котел" - журналістВідео

Реклама
07:35

Путін визнав "незалежність" окупованої Херсонщини та Запоріжжя

07:11

На Росію чекає крах: мобілізація Путіна закінчиться катастрофою для РФ - ДаніловВідео

07:10

Як відіпрати кров з одягу: 10 способів, які не лишать від плям ні сліду

06:58

Білорусь розмажуть, якщо звідти в Україну прилетить ядерна боєголовкаПогляд

06:44

Захисники України ймовірно завершили оточення Лиману та зможуть взяти місто - ISW

06:00

На Росію чекає розпад та громадянська війна, а Україна захопить її території до Калуги – Соскін

05:22

ТОП-10: які продукти слід обов'язково їсти щодня та чому

04:52

"Як у труні": росіяни жахнулися, побачивши Волочокову з квітами

04:20

Путін став "жертвою пропаганди", він здійснює низку фатальних помилок - ЖдановВідео

03:32

Гороскоп на жовтень 2022 для Близнюків - коли чекати прибуток, гарну новину і успіхВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти