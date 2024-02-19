Над містом - стовп чорного диму: в окупованій Макіївці прогриміли вибухи

Вранці в понеділок, 19 лютого, в тимчасово окупованій Макіївці прогриміла серія вибухів. Пізніше над містом здійнявся густий чорний дим.
Водночас очевидці підтвердили звуки влучень, імовірно - у ворожу нафтобазу.
Як пишуть російські пропагандистські Telegram-канали, над Донецьком і Макіївкою "відпрацювала" російська протиповітряна оборона.
Але місцеві жителі чули і "прильоти". У Мережі з'явилися кадри сильного задимлення над Макіївкою. Місцеві жителі кажуть, що після "бавовни" в місті частково знеструмлено Красногвардійський район.
За даними моніторингового Telegram-каналу monitor, вибух у Макіївці прогримів на ворожій нафтобазі.
Дивіться відео - У Макіївці - "приліт" по нафтобазі:
Як повідомляв Главред, 9 грудня в Макіївці також прогриміли вибухи і спалахнула величезна пожежа на місцевій нафтобазі.
Місцеві жителі повідомляли, що, ймовірно, пожежа спалахнула після "прильоту" по нафтобазі - так у російських окупантів були запаси пального. Незадовго до цього загарбники повідомляли про "роботу ППО".
У ніч із 14 на 15 лютого в Курській області Російської Федерації було атаковано нафтобазу. Згідно з інформацією джерел, це була операція Головного управління розвідки.
Інші новини:
- У Донецьку - потужна "бавовна": був "приліт" по військовій базі окупантів
- "Бавовна" під Маріуполем: відомі подробиці "прильоту" по підрозділу окупантів
- "Бавовни" в РФ може побільшати: Буданов назвав основні цілі для атак