Над містом - стовп чорного диму: в окупованій Макіївці прогриміли вибухи

У Макіївці, ймовірно, "приліт" у нафтобазу ворога.

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"Бавовна" в Макіївці прогриміла вранці 19 лютого / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, скріншот

Вранці в понеділок, 19 лютого, в тимчасово окупованій Макіївці прогриміла серія вибухів. Пізніше над містом здійнявся густий чорний дим.

Водночас очевидці підтвердили звуки влучень, імовірно - у ворожу нафтобазу.

Як пишуть російські пропагандистські Telegram-канали, над Донецьком і Макіївкою "відпрацювала" російська протиповітряна оборона.

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Але місцеві жителі чули і "прильоти". У Мережі з'явилися кадри сильного задимлення над Макіївкою. Місцеві жителі кажуть, що після "бавовни" в місті частково знеструмлено Красногвардійський район.

Над Макіївкою піднімається чорний дим / скріншот

Густий чорний дим у Макіївці / скріншот

Наслідки "бавовни" в Макіївці / скріншот

За даними моніторингового Telegram-каналу monitor, вибух у Макіївці прогримів на ворожій нафтобазі.

Дивіться відео - У Макіївці - "приліт" по нафтобазі:

Як повідомляв Главред, 9 грудня в Макіївці також прогриміли вибухи і спалахнула величезна пожежа на місцевій нафтобазі.

Місцеві жителі повідомляли, що, ймовірно, пожежа спалахнула після "прильоту" по нафтобазі - так у російських окупантів були запаси пального. Незадовго до цього загарбники повідомляли про "роботу ППО".

У ніч із 14 на 15 лютого в Курській області Російської Федерації було атаковано нафтобазу. Згідно з інформацією джерел, це була операція Головного управління розвідки.

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