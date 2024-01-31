Почнуться масштабні бойові дії: в Міноборони Естонії дали прогноз на 2024 рік

В Міноборони Естонії розповіли про хід бойових дій в 2024 році і наголосили на важливості прискорити відправку снарядів до України.

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В Міноборони Естонії назвали дату початку масштабних бойових дій в Україні / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот із відео

Бої на фронті в Україні, ймовірно, зменшаться у наступні кілька місяців. Широкомасштабні бойові дії можуть відновитися у травні-червні 2024 року, коли земля висохне. Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

Міністр також зауважив, що саме в цей час стане зрозумілою доля допомоги Євросоюзу та США.

"Якщо на той час у нас не буде рішення, то Україні, напевно, буде вкрай складно утримати свої позиції", – сказав Певкур. відео дня

Керівник оборонного відомства Естонії висловив переконання, що Росію не турбують втрати серед особового складу.

"Ми бачили це багато разів", – резюмував він.

Крім того, міністр оборони Естонії Ханно Певкур вказав, що Естонія та ще принаймні сім інших країн, включаючи Польщу та Скандинавські країни, готові збільшити фінансування для досягнення мети у поставці 1 млн снарядів для України до березня 2024 року.

Навіть якщо ЄС не встигне до березня, наявність нового фінансування для виробництва означає, що снаряди врешті-решт будуть відправлені до України, додав він.

Певкур зазначив, що лише третина з мільйона снарядів була поставлена в Україну, а ще 30% мають бути доставлені до березня.

"Нам все ще не вистачає приблизно третина цієї кількості", - сказав Певкур. "Ось чому нам потрібно дати чіткий сигнал, що у нас є або снаряди або гроші".

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, українські війська випускають в середньому лише на третину менше снарядів, ніж росіяни. За оцінками Міноборони Естонії, Москва має намір отримати близько 4,5 мільйонів снарядів з власного виробництва і поставок з Північної Кореї. І хоча українські гаубиці та обладнання для наведення на ціль дозволяють українським військам не потребувати стільки снарядів, скільки потрібно Росії, щоб завдати такої ж шкоди, кількісний недолік не може бути подоланий повністю.

"Ми всі знаємо, що потрібно на місцях. Тепер питання в тому, що ми можемо відправити і що ми можемо дати", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Певкур додав, що очікує, що його колеги на зустрічі у Брюсселі візьмуть на себе зобов'язання знайти снаряди чи профінансувати викготовлення снарядів для України.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, лідери Європейського Союзу підтвердили готовність прийняти рішучі заходи, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить ветувати пакет допомоги для України.

Крім того, поразка України у війні проти Росії може вразити світову спільноту, показуючи, що домінування США зазнало ослаблення. У такому випадку Європа може опинитися в зоні підвищеного ризику конфронтації з Росією. Про це в інтерв'ю для Главреду розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

Також, 24 січня, в Україну з візитом прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією та заявами. Про результати цієї зустрічі розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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