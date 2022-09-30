"Почнеться хаос": Данілов висловився щодо можливого удару по Україні "брудною бомбою"

Застосування ядерної зброї неприпустимо, оскільки є певні міжнародні зобов'язання, зазначив секретар РНБО.
У тому випадку, якщо Росія все ж таки наважиться застосувати проти України ядерну зброю, світ має дати швидку і рішучу відповідь. У іншому випадку запанує хаос, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону 30 вересня.
"Якщо буде застосування ядерної зброї, а світ на це не реагуватиме, то тоді ядерна зброя, так звану "брудну бомбу" матиме таку кількість країн, що в світі розпочнеться хаос", - заявив він.
Секретар РНБО також звернув увагу на те, що застосування ядерної зброї неприпустиме, оскільки є певні міжнародні зобов'язання.
"Якщо Росія вважає, що не може виконувати ці зобов'язання, Ну давайте будемо дивитися, як світ реагуватиме, якщо це трапиться", - заявив Данілов.
Анексія РФ територій України
Сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Нагадаємо, раніше так звані "цивільні палати" ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва вигадує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.
У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".
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