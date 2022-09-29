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"В якому стані цей мотлох?": в Україні висловилися про застосування ядерної зброї Путіним

29 вересня 2022, 18:14

Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психане, каже Резніков.

Олексій Резніков, українські військові, ЗСУ
Олексій Резніков / Генштаб ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про існування ризиків застосування Росією ядерної зброї.

Як сказав Резніков в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, якість і стан такого озброєння викликає питання. Так що в Росії можуть натиснути "на ядерну кнопку, але це може бахнути прямо там".

"Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психане. Наскільки це у відсотках? Я не беруся сказати. Чи залишилися у них носії? Так, залишилися. Його можна донести і "Іскандерам", і "Калібрами", і літаками. Якої воно якості і стану – у мене питання", – зауважив глава Міноборони.

Він також нагадав, що Україна віддала Росії своє ядерне озброєння. Однак невідомо, в якому стані зараз воно знаходиться і чи утилізували його.

"А в якому стані цей мотлох в Росії? Наші ракети "Сатана" в Росії ще на озброєнні, ми їх робили більше 40 років тому. І виникає питання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам... тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там", – пояснив Резніков.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив у Росії мобілізацію і пригрозив світу застосуванням ядерної зброї в тому випадку, якщо, мовляв, з'явиться "загроза територіальній цілісності Російської держави". Москва має намір визнати результати фейкових "референдумів", які вона провела на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне задіяти ядерну зброю. Однак такого сценарію, на думку гаранта, виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ дасть миттєву відповідь. Росію при подібному сценарії в короткостроковій перспективі чекає крах. І Путін про це вже попереджений.

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війна в Україні ядерна зброя Олексій Резніков війна Росії та України
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