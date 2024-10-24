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РФ може готувати нове вторгнення: які країни НАТО під загрозою

Маріна Фурман
24 жовтня 2024, 19:02
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Експерт наголошує, якщо режим Путіна переможе в Україні – його не зупинити.
Путин, НАТО
Балтійський регіон може стати наступною метою російської агресії / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У разі, якщо Росія виграє в повномасштабній війні проти України, під ударом можуть опинитися інші країни. Про це заявив політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак в етері телеканалу FREEДОМ.

Він зазначив, що, досягнувши успіху на українському фронті, Росія, безумовно, перейде до наступних дій, які можуть включати пряму агресію проти країн НАТО, зокрема країн Балтії.

"По-перше, апетит приходить під час їжі. По-друге, Росія сприймає цю територію виключно як власну зону впливу. По-третє, попри те, що в перші роки повномасштабного вторгнення виникали суттєві питання щодо раціональності дій російської армії, укомплектованості особового складу тощо, Росія вчиться на своїх помилках", — сказав Постернак.

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Політтехнолог впевнений, що в певній перспективі, Росія може натиснути на кнопку потенційного, спочатку гібридного, а потім і прямого кінетичного військового втручання в Балтійський регіон.

Експерт також додав, для країни-агресора всі ділянки фронту на території України — це певний досвід, який Росія може спокійно адаптувати для потенційної "балтійської кампанії".

Він підкреслює, що розвідувальні служби Естонії, Латвії та Литви усвідомлюють реальну загрозу вторгнення з боку РФ.

"Саме минулого року в Росії було створено спеціальний військовий округ, який спрямований своїм вістрям на країни Балтії. Тому висновок про те, що загроза для країн Балтії є реальною, абсолютно об’єктивний і порівнянний із дійсними, зокрема військовими, загрозами", — підкреслив Постернак.

Хто такий Олег Постернак

Постернак Олег Олександрович (народився 19 вересня 1983 р., с. Залужжя, Теплицький район, Вінницька область) — політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України, кандидат історичних наук. Провів 16 виборчих кампаній в якості керівника кампанії кандидатів в народні депутати в мажоритарних округах, кандидатів на міські голови, кандидатів у депутати обласних та районних рад.
Автор блогів і публіцистичних матеріалів з виборчого права, політичних технологій, електоральної психології у багатьох українських виданнях.
Коментує політичну ситуацію на українських інформаційних телеканалах, пише Вікіпедія.

Ризик війни Росії та НАТО - останні новини

Французький генерал Бертран Тужу повідомляв, у разі збройної агресії Росії у НАТО можуть виникнути серйозні проблеми. Зокрема, через бюрократичну тяганину буде складно перекинути важку техніку на східний фланг. За його словами, під час холодної війни переміщення військового обладнання було набагато простішим.

Глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен заявляв, що РФ буде достатньо двох-трьох років для того, щоб відновити здатність до конвенційної війни. За цей термін НАТО має встигнути підготуватися до ймовірної агресії з боку Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошував, що Альянс готовий "захищати кожен квадратний дюйм" своєї території. Саме тому Німеччина та інші країни-союзники по блоку вирішили посилити свою присутність на східному фланзі НАТО. За його словами, загроза з боку Росії зростатиме.

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