РФ може готувати нове вторгнення: які країни НАТО під загрозою

Експерт наголошує, якщо режим Путіна переможе в Україні – його не зупинити.

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Балтійський регіон може стати наступною метою російської агресії / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У разі, якщо Росія виграє в повномасштабній війні проти України, під ударом можуть опинитися інші країни. Про це заявив політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак в етері телеканалу FREEДОМ.

Він зазначив, що, досягнувши успіху на українському фронті, Росія, безумовно, перейде до наступних дій, які можуть включати пряму агресію проти країн НАТО, зокрема країн Балтії.

"По-перше, апетит приходить під час їжі. По-друге, Росія сприймає цю територію виключно як власну зону впливу. По-третє, попри те, що в перші роки повномасштабного вторгнення виникали суттєві питання щодо раціональності дій російської армії, укомплектованості особового складу тощо, Росія вчиться на своїх помилках", — сказав Постернак. відео дня

Політтехнолог впевнений, що в певній перспективі, Росія може натиснути на кнопку потенційного, спочатку гібридного, а потім і прямого кінетичного військового втручання в Балтійський регіон.

Експерт також додав, для країни-агресора всі ділянки фронту на території України — це певний досвід, який Росія може спокійно адаптувати для потенційної "балтійської кампанії".

Він підкреслює, що розвідувальні служби Естонії, Латвії та Литви усвідомлюють реальну загрозу вторгнення з боку РФ.

"Саме минулого року в Росії було створено спеціальний військовий округ, який спрямований своїм вістрям на країни Балтії. Тому висновок про те, що загроза для країн Балтії є реальною, абсолютно об’єктивний і порівнянний із дійсними, зокрема військовими, загрозами", — підкреслив Постернак.

Хто такий Олег Постернак Постернак Олег Олександрович (народився 19 вересня 1983 р., с. Залужжя, Теплицький район, Вінницька область) — політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України, кандидат історичних наук. Провів 16 виборчих кампаній в якості керівника кампанії кандидатів в народні депутати в мажоритарних округах, кандидатів на міські голови, кандидатів у депутати обласних та районних рад.

Автор блогів і публіцистичних матеріалів з виборчого права, політичних технологій, електоральної психології у багатьох українських виданнях.

Коментує політичну ситуацію на українських інформаційних телеканалах, пише Вікіпедія.

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