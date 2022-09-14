"Починають каральні операції": окупанти повернулись у Кремінну після панічної втечі - Гайдай

Окупанти знову повернулись у Кремінну / Колаж фото Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

Російські окупанти після панічної втечі знову повернулися до Кремінної Луганської області. В першу чергу вони позривали українські прапори, які до того повісили українські партизани. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Очільник області переконаний, що це ненадовго.

"Вже перелякані окупанти прибігли до Кремінної, позривали всі прапори і навмисне показують, що вони повернулися, що вони є. Я думаю, що це тимчасово", - сказав Гайдай.

Видео дня

Він додав, що окупанти починають "каральні операції".

"Відключають інтернет, навмисне показуючи, що їхня присутність є, і вдавайте, що ви не бачите кілометрові черги на виїзд до Луганська чи РФ", - додав він.

Гайдай розповідає, що українці, які перебувають на окупованих територіях, у захваті від контрнаступу ЗСУ на Харківщині і вже перебувають в очікуванні того, що теж побачать українських військових. Однак голова Луганщини каже, що поки не слід чекати дива, бо до контрнаступу треба серйозно підготуватися.

"Я розумію, що люди після блискучої операції в Харківській області чекали, щоб ми записали з вами інтерв'ю в Луганську, але давайте будемо реалістами, цього, на жаль, не буде, хоча всім нам цього дуже хочеться. Все ж таки потрібно підготувати контрнаступ і провести його також добре, як зробив генерал Сирський в Харківській області", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, 13 вересня Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти в паніці втекли з Кремінної, хоча українські військові тоді навіть не підійшли до міста. Партизани ти часом розвісили українські прапори.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Інші новини: