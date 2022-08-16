Гіркіна ліквідують: у РФ розкрили сценарій несподіваної появи терориста

Ігоря Гіркіна затримали в Криму / t.me/kazansky2017

Російський публіцист Андрій Піонтковський спрогнозував розвиток ситуації навколо появи в Криму колишнього "міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна.

Він не виключив, що це був зрежисований план, який може закінчитися ліквідацією Стрілка. Таку думку Піонтковський озвучив в ефірі Каналу 24.

Експерт нагадав про те, що Гіркін неодноразово жорстко критикував кремлівську верхівку, яка, на його думку, бездарно проводить військові дії в Україні.

Аналітик не виключив, що Гіркіну можуть "довірити" керівництво загоном окупантів, проте українські захисники швидко знайдуть терориста. Можливо, РФ навмисно вкидає його на фронт, щоб там його ліквідували.

"До 15 грудня Гіркін буде ліквідований в боях під Херсоном", - додав Піонтковський.

Нагадаємо, сьогодні в мережі повідомили про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.

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