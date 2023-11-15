Почався наступ з кількох напрямків: ворог кинув сили для захоплення Куп'янська

В ЗСУ повідомили про новий наступ росіян на Куп'янськ з двох напрямків та готовність ворога поновити штурмові дії в районі Бахмуту.

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Росіяни почали новий наступ на Куп'янськ - в ЗСУ розкрили подробиці / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти в районі Куп’янська Харківської області перегрупувалися і намагаються наступати з кількох напрямків. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

Він зазначив, що окупанти активно проводять атаки, спрямовуючи їх у слабкі місця в оборонних рядах України. Протягом останньої доби наші захисники відбили 12 ворожих нападів у районах Богданівки, Кліщіївки, Іванівського та Андріївки. Окупанти здійснили один авіаційний удар і використали 46 дронів-камікадзе, загалом здійснили 643 артилерійські обстріли. Зазначається, що втрати ворога склали 146 осіб, а також було знищено 52 одиниці ворожої техніки, включаючи 5 БМП, 11 артилерійських систем та 4 установки БМ-21 "Град".

"Росіяни продовжують спроби повернення під контроль Куп’янська, хочуть знову його захопити, адже це важливий логістичний центр", — розповів Володимир Фітьо. відео дня

У цьому районі наші захисники відбили 11 ворожих нападів біля Синьківки та Петропавлівки. Окупанти виконали 19 авіаційних ударів, використовуючи повний спектр ворожої авіації, включаючи штурмові, бомбардувальні літаки та гелікоптери для вогневої підтримки. Крім того, застосовано 25 дронів-камікадзе. Усього на цьому напрямку було зафіксовано 532 обстріли українських позицій. Знищено 246 осіб ворожої живої сили, а також 52 одиниці військової техніки, 7 танків та 4 БМП.

Крім того, ворог інтенсифікував обстріли артилерією Бахмутському напрямку, що свідчить про їхню готовність до нових атак на наші позиції.

Володимир Фітьо також висловив своє бачення можливостей Росії у подальшому поповненні втрат техніки за рахунок використання збережених резервів колишнього Радянського Союзу.

"Хоч вона (військова техніка. — Ред.) і стара, але все одно становить небезпеку. До прикладу, росіяни розконсервовують нефункціональні танки Т-62, з трьох роблять один, і він їде та стріляє, і щоб його знищити — необхідно використати боєприпас. Те ж стосується й артилерії. Це становить велику небезпеку для захисників. Так, їх знищують за допомогою контрбатарейної боротьби, наші оператори — з використанням дронів-камікадзе, але кількість озброєння, що є у ворога, дозволяє йому вести вогонь великої щільності", — підсумував підполковник Володимир Фітьо.

Наступ на Куп'янськ

Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо також повідомляв, що у російських окупантів є стратегічний план щодо захоплення України до завершення 2023 року.

Генерал Олександр Сирський повідомив, що Росія продовжує наступати одночасно на кількох східних напрямках. Наприклад, не зважаючи на значні втрати, російські війська атакують ЗСУ в районі Куп'янська.

Командир ЗСУ Денис Ярославський розкрив деталі нової тактики противника, наголошуючи на тому, що російські війська все більше вдосконалюють свої бойові стратегії та дедалі активніше використовують навички, які були взяті на озброєння від військових України.

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