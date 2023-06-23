Тендітна диктатура Путіна впала, найважче ми пережили - Буданов

Буданов зауважив, що в Росії військове командування почало "гризти один одного за владу і гроші".

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Буданов висловився про скандал з Шойгу і Пригожиним / Колаж Главред, фото УНІАН і Вікіпедія

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що суперечки між НВК "Вагнера" і військовим командуванням РФ допоможуть українським військовим швидше звільнити захоплені території.

Буданов зауважив, що в Росії військове командування почало "гризти один одного за владу і гроші".

При цьому керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин може мати значний вплив на командування і Міноборони РФ.

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"Тендітна диктатура Путіна впала. Сталося те, про що ми говорили протягом тривалого часу. Стійкість і мужність української нації, незважаючи на недостатню допомогу західних партнерів, допомогла пережити складні дні російської агресії", - написав Керівник ГУР.

Він також вважає, що конфлікт Пригожина і Шойгу допоможе підготовленим штурмовим бригадам швидше звільнити Україну і ті території, які захочуть бути в складі могутньої, непереможної країни.

Скандал з Пригожиним і Шойгу

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Пригожин пригрозив у відповідь зупинити зло, яке несе військове керівництво країни. Він пообіцяв покарати тих, хто причетний до ліквідації "вагнерівців", і не шкодувати тих, хто буде йому заважати.

За словами засновника ПВК "Вагнера", він і 25 тисяч його солдатів пішли розбиратися з беззаконням в країні.

У Міноборони РФ всі звинувачення в "атаці" на солдатів ПВК "Вагнера" заперечують.

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