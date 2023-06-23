"Марна операція": Пригожин накинувся на Кремль через війну в Україні

Головний "вагнерівець" назвав "недоумкуватими" військове командування РФ, яке, на думку Пригожина, "не впоралося" з наступом на Київ.

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Євген Пригожин накинувся на Кремль / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин накинувся на Кремль. Він назвав цю війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, "бездарно спланованою операцією". Про це він заявив під час свого інтерв'ю, яке опублікувала пресслужба Пригожина.

Він відкрито заявив і підтвердив, що Міноборони РФ нахабно обманювало окупантів і навіть Путіна, коли планували повномасштабне вторгнення в Україну.

"Бездарно спланована операція. Купка недоумків чомусь вирішила, що вони настільки хитрожопі, що ніхто не зрозуміє, чим вони займаються під час навчань, і ніхто не зупинить їх, коли вони підуть на Київ", — сказав Пригожин.

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Він також цинічно додав, що російські окупанти нібито могли б "добитися результату", якби військове командування РФ "не вибудувало довжелезні колони" і "не відправили голих і босих солдатів".

Пригожин прямо заявив, що всі "цілі", озвучені РФ, не відповідають дійсності.

Заяви Пригожина про війну в Україні

Нещодавно Пригожин поскаржився, що армія України просувається на полі бою та відтісняє російських окупантів. У ворога нібито "проблеми зі зброєю і боєприпасами". За словами Пригожина, таким чином окупанти і зовсім можуть посипатися, а ЗСУ в один момент повернуть захоплений росіянами Крим.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що риторика ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина та його дії – це не вистава. Він першим усвідомив майбутній крах російської верхівки і здатний спровокувати смуту і заколот в країні-агресорі Росії. Російський диктатор Володимир Путін більше не зможе нікому передати владу.

Російський публіцист, політолог Андрій Піонтковський вважає, що Пригожин своєю агресивною риторикою намагається побудувати політичну кар'єру. Він вийшов за рамки статусу "людини Путіна", а росіянам подобається критика на адресу міністра оборони окупантів Росії Шойгу та глави Генштабу Герасимова. Росіяни, з великою ймовірністю, можуть надати Пригожину підтримку.

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