"Геноцид росіян та здача територій": Пригожин вимагає арешту Шойгу та Герасимова

Ватажок бойовиків підтвердив, що написав заяву в Слідком РФ на главу Міноборони РФ та начальника Генштабу.

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Пригожин вимагає арешту Шойгу та Герасимова / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Керівник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин заявив, що написав заяву до Слідчого комітету країни-агресорки проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, звинувативши їх у "геноциді російського народу".

Так, прес-служба Пригожина опублікувала відповідь на питання, чи може він підтвердити справжність заяви в слідчий коммітет Російської Федерації від його імені, яке з'явилося в Мережі. Ватажок бойовиків сказав, що дійсно заявив на них.

"Так, це ті самі заяви на Герасимова і Шойгу, згідно з якими вони повинні понести відповідальність за геноцид російського народу, вбивство десятка тисяч російських громадян і передачу російських територій ворогові. Причому передачу навмисну, точно також, як і вбивство російських громадян і геноцид. У Шойгу геноцид за національною ознакою", - сказав Пригожин.

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Конфлікт Пригожина та Шойгу

Ватажок бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня вирішив піти на публічний конфлікт з главою Міноборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і Генштабу Валерієм Герасимовим. Він, використовуючи нецензурну лексику, в жорсткій формі зажадав від них видати бойовикам Вагнера боєприпаси. Пізніше Пригожин вивів своє військове формування з Бахмута.

Днями міністр оборони агресора Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким всі так звані "добровольчі формування" повинні перейти під контроль Міноборони. Пригожин сказав, що нічого не буде підписувати. Свою заяву він повторив і після того, як директор РФ Путін натякнув, що контракти повинні підписати всі.

"Всі накази і укази, які формує Шойгу, стосуються тільки працівників міноборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати ніяких контрактів з Шойгу", - підкреслив Пригожин.

У своєму останньому інтерв'ю ватажок ПВК "Вагнер" накинувся на Кремль. Він назвав цю війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, "бездарно спланованою операцією". Він відкрито заявив і підтвердив, що Міноборони РФ нахабно обманювало окупантів і навіть Путіна, коли планували повномасштабне вторгнення в Україну.

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