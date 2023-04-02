УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"На Запорізькому напрямку фіксується активність окупантів": Мусієнко розповів, до чого готується РФ

2 квітня 2023, 00:15
Підкріплення російських загарбників, яке надходить на Запорізький напрямок, виконує комбіновані завдання.
ВСУ, российские оккупанты
Мусієнко розповів, до чого готується РФ / Колаж фото Міноборони РФ, 93-я ОМБр Холодний Яр

На Запорізькому напрямку, в районі Гуляйполя та Оріхового, зафіксовано збільшення активності російських окупантів. Зокрема, спостерігається збільшення обстрілів та переміщення додаткових військ противника.

Річ у тім, що загарбники бачать, що українські війська підтягують підкріплення у ті місця, де йдуть активні бойові дії на сході. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

За його словами, коли всі напади окупантів будуть відбиті, а росіяни почнуть виснажуватися, українські сили матимуть можливість покращити своє тактичне становище шляхом точкового вдосконалення своїх позицій та відсунення лінії фронту. Російські окупанти дуже панікують через таку можливість, яка не вимагає від ЗСУ проведення масштабних контрнаступів, а обмежується розтисканням окремих позицій противника, наприклад, "кліщів" довкола Бахмута чи Авдіївки.

відео дня

"Для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони російське командування задумало пожвавлення та збільшення інтенсивності боїв й атак на інших напрямках, зокрема на Запорізькому", - пояснив військовий експерт.

Він підкреслив, що підкріплення російських загарбників, яке надходить на Запорізький напрямок, виконує комбіновані завдання. Одні ближче підходять до лінії фронту, а решта має інше завдання.

"Таке зростання кількості російських військ може свідчити, що вони готуються до переходу в атаку. Атака немає якоїсь глобальної мети, окрім розтягнення нашої лінії оборони. Однак певна частина їхніх військ залучена до завдань з організації оборони", - зауважив Мусієнко.

За його словами, ця частина окупаційного війська будує фортифікаційні споруди, риє окопи та розташовує бліндажі тощо. Тобто виконує комбіновані завдання.

Як зауважив експерт, з одного боку це свідчить про те, що інтенсивність боїв може зрости й росіяни наважаться на наступальні дії на певних ділянках. З іншого – можна констатувати, що це розрахунок ворога на підготовку оборонних позицій на окупованих територіях через страх контрнаступу ЗСУ.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:20

Чому для нас так важлива незалежна і не проросійська Молдова

03:40

Неможливо смачні і дуже соковиті: найкращі сорти томатів черрі, які захоплюють своїм ароматомВідео

02:14

Експерт спрогнозував, чи можуть домовитися щодо України Китай і СШАВідео

01:40

Чому в 40 років не відзначають день народження і що буде, якщо порушити табу

00:15

"На Запорізькому напрямку фіксується активність окупантів": Мусієнко розповів, до чого готується РФВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01 квітня, субота
23:52

"Не уряди повинні вирішувати": МОК засудив бунт України через допуск російських атлетів до змаганьВідео

23:35

"Китай не дасть дозволу": Данілов запевнив, що Росія не розміщатиме ядерну зброю в БілорусіВідео

23:01

"Жоден не уникне відповідальності": Зеленський запровадив санкції проти 650 осібВідео

22:27

Паша "Мерседес" засвітив шарф дорогого бренду і годинник за півтора мільйонаВідео

Реклама
22:13

Кулик розповів, чи може Туреччина вплинути на російського диктатора ПутінаВідео

22:01

Алла Ландар: "Світ прощається із президентом Федерації художньої гімнастики України Альбіною Дерюгіною" новости компании

21:45

Досвідчені господині ніколи не викидають заварку на смітник: 4 незвичних способи її використання

21:15

"Точкові удари будуть ще не один раз": майор ЗСУ розповів про подальші ракетні атаки росіянВідео

20:49

У країні-агресорі Росії ще один співак став іноагентом

20:45

Запобіжний захід обрано: митрополита Павла відправили під домашній арештВідео

20:13

Полякова зізналася, що "замовила" Ані ЛоракВідео

19:38

Влада України пообіцяла МВФ підняти тарифи на газ і світло для населенняВідео

19:20

Вово Путіне, ти сам спустив своє життя в каналізаціюПогляд

18:56

У боях за Україну загинув ще один молодий український актор

18:51

"Це жахливо. Така доля": зірка "Кріпосної" зізналася, як живе в розлуці з чоловіком-бійцем ЗСУВідео

Реклама
18:43

Як прибрати запах готування в квартирі: 3 способи моментальної боротьби з ароматом їжі

18:43

"Опух і ледь виштовхує звуки з рота": Путін готується до смерті Кадирова - російський опозиціонер

18:28

Воював з 2014 року: у тяжких боях під Бахмутом загинув білоруський доброволець "Моджахед"Відео

18:05

"Вагнерівець"-зек повернувся з війни в Україні і вбив пенсіонерку - ЗМІ

17:33

"Дитина - це нова історія": Каменських відверто заговорила про материнство

16:45

Пускав повітря: Басков розповів, як зганьбився під час концерту з Монсеррат КабальєВідео

16:45

Обирали запобіжний захід: пропутінському митрополиту Павлу в суді різко стало поганоВідео

16:16

Через важку хворобу помер відомий український актор

15:46

Гороскоп Таро на тиждень 3-9 квітня: Козерогам - горе, Дівам - святоВідео

15:30

"Щоденний ритуал зараз": Каменських показала фото з лікарніВідео

15:29

"Прапори російські скрізь, люди довольні": СБУ опублікувала телефонні розмови "Паши-Мерседеса"Відео

15:01

Собачий холод і дощ на додачу: перший тиждень квітня погодою не порадуєВідео

14:48

"У нього були золоті руки": у боях на Донбасі загинув Володимир Березюк з Хмельниччини

14:44

Україна за гроші ЄС і США отримає 100 нових БТР Rosomak - польський прем'єрВідео

14:10

1600-річний меч для захисту від злих духів: археологи виявили неймовірний артефакт

14:06

Підвищення тарифу на воду в квітні: скільки доведеться платити українцямВідео

13:29

Як у Парижі: вартість цибулі в Україні досягла нездорової позначки, що буде даліВідео

13:10

У частини українців з'явилася можливість через Мережу збільшити пенсію: як це зробитиВідео

12:49

Не тільки красиві, але і корисні для здоров'я: в чому сила квітів кульбаби

12:39

Офіційно: СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за двома статтями Кримінального кодексуФото

Реклама
12:26

Дівчина зробила пропозицію бійцю під крапельницею: в реанімації Дніпра відбулося весілляВідео

12:02

Експерт спрогнозував, що може Китай під час війни вимагати від УкраїниВідео

11:49

Гороскоп на завтра 2 квітня 2023: Рибам - несподівані гості, Близнюкам - хороша новинаВідео

11:46

План окупації Донбасу провалився: британська розвідка розповіла, як облажався ГерасимовВідео

11:34

Ворог не може захопити Бахмут і намагається оточити Авдіївку - МіноборониВідео

11:08

"Їй далеко до інтелекту Галкіна": Вайкуле яскраво заткнула СкабєєвуВідео

11:00

У боях за Бахмут загинув відомий український альпініст Орест Кінаш

10:19

Виконували цілих 3 функції: чому раніше віконниці були на кожному вікні

10:12

Чому 1 квітня категорично не можна пригощати хлібом: прикмети і заборониВідео

10:08

"Ноги схожі на сірники, втрачає вагу": Путін перебуває під дією сильних наркотиків - СоловейВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти