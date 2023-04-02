"На Запорізькому напрямку фіксується активність окупантів": Мусієнко розповів, до чого готується РФ

Підкріплення російських загарбників, яке надходить на Запорізький напрямок, виконує комбіновані завдання.

Мусієнко розповів, до чого готується РФ / Колаж фото Міноборони РФ, 93-я ОМБр Холодний Яр

На Запорізькому напрямку, в районі Гуляйполя та Оріхового, зафіксовано збільшення активності російських окупантів. Зокрема, спостерігається збільшення обстрілів та переміщення додаткових військ противника.

Річ у тім, що загарбники бачать, що українські війська підтягують підкріплення у ті місця, де йдуть активні бойові дії на сході. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

За його словами, коли всі напади окупантів будуть відбиті, а росіяни почнуть виснажуватися, українські сили матимуть можливість покращити своє тактичне становище шляхом точкового вдосконалення своїх позицій та відсунення лінії фронту. Російські окупанти дуже панікують через таку можливість, яка не вимагає від ЗСУ проведення масштабних контрнаступів, а обмежується розтисканням окремих позицій противника, наприклад, "кліщів" довкола Бахмута чи Авдіївки.

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"Для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони російське командування задумало пожвавлення та збільшення інтенсивності боїв й атак на інших напрямках, зокрема на Запорізькому", - пояснив військовий експерт.

Він підкреслив, що підкріплення російських загарбників, яке надходить на Запорізький напрямок, виконує комбіновані завдання. Одні ближче підходять до лінії фронту, а решта має інше завдання.

"Таке зростання кількості російських військ може свідчити, що вони готуються до переходу в атаку. Атака немає якоїсь глобальної мети, окрім розтягнення нашої лінії оборони. Однак певна частина їхніх військ залучена до завдань з організації оборони", - зауважив Мусієнко.

За його словами, ця частина окупаційного війська будує фортифікаційні споруди, риє окопи та розташовує бліндажі тощо. Тобто виконує комбіновані завдання.

Як зауважив експерт, з одного боку це свідчить про те, що інтенсивність боїв може зрости й росіяни наважаться на наступальні дії на певних ділянках. З іншого – можна констатувати, що це розрахунок ворога на підготовку оборонних позицій на окупованих територіях через страх контрнаступу ЗСУ.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

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"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

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