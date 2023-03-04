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"Ми будемо країною-переможцем": Зеленський розповів, як Україна після війни співіснуватиме з РФ

4 березня 2023, 19:35
Президент зауважив, що початок повномасштабної війни 24 лютого 2022 року став переломним моментом для країни й для нього особисто.
Владимир Зеленский
Зеленський розповів, як Україна після війни співіснуватиме з РФ / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО. Про це український гарант сказав під час зустрічі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

Зеленський також зауважив, що початок повномасштабної війни 24 лютого 2022 року став переломним моментом для країни й для нього особисто.

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"Це була внутрішня позиція – захищати державу, хоч би якою була ціна. Стояти до кінця й перемогти", - наголосив він.

На переконання президента, саме в той страшний день українці стали єдиною, сильною нацією.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав Генеральну Асамблею ООН ухвалити український проєкт резолюції на підтримку створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії РФ.

Український гарант наголосив, що реальність верховенства міжнародного права буде засвідчена, якщо президент Росії Владімір Путін та його спільники отримають законні вироки за злочини в Україні.

Також Зеленський заявив, що рік тому Україна подала заявку на вступ до ЄС і отримала статус кандидата. Цього року слід починати переговори про членство у блоці.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми це вже гарантували. Рік тому, на п'ятий день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу і отримала статус кандидата. Цього року час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - зазначив глава держави.

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