Яку зброю Пекін вже зараз може постачати окупантам: Жданов здивував подробицями

Військовий експерт підкреслив, що Китай може відправляти Росії боєприпаси і безпілотники.

Жданов розповів, яку зброю Китай може постачати Росії / колаж фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Китай може постачати країні-агресорці Росії зброю для війни проти України, оскільки протяжність кордону між РФ та КНР становить понад 4 тисячі кілометрів. Ніхто не може проконтролювати все, що там відбувається. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Навряд чи Китай поставить Росії танки. А от боєприпаси і безпілотники відправляти може. Подивіться, скільки вже сьогодні китайських БПЛА на озброєнні російської армії. Їхня робота вже стала величезною проблемою для нас. Дрони вибивають нашу бронетехніку. Щодо боєприпасів - кажуть, їх нібито везуть з Далекого Сходу. У Китаю є боєприпаси для російського озброєння, а історія знає досвід військового співробітництва Москви і Пекіна (СРСР постачав зброю КНР під час китайсько-японської війни, яка тривала в період з 1937 по 1945 роки, - ред.)", - зазначив Жданов.

Військовий експерт підкреслив, що Сі Цзіньпін і Путін під час своєї нещодавньої зустрічі у Кремлі зробили практично реінкарнацію зустрічі Сталіна і Мао Цзедуна. Причому події відбувалися в тому ж самому залі Кремлівського палацу.

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"Щоправда, тоді Сталін 3 місяці не випускав Мао Цзедуна, допоки той не підписав всі договори, які йому потрібні (візит глави КНР Мао Цзедуна тривав з 6 грудня 1949 року по 17 лютого 1950 року. Радянсько-китайський договір про дружбу, союз і військову допомогу підписали в Москві 14 лютого 1950 року, - ред.) У наш час Сі Цзіньпін взагалі скоротив свій візит, тому що поставив Путіну потрібні завдання. Путін все записав і Сі Цзіньпін поїхав навіть раніше", - зауважив він.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву, столицю країни-окупанта і агресора РФ. Сі Цзіньпін – перший зі світових лідерів, який провів зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Як зазначив політичний і економічний експерт Тарас Загородній, насправді така підтримка нічого не означає. Якщо Путін програє вибори або закінчить життя самогубством, то нічого не трапиться. У Китаю є економічні важелі, свої інструменти тиску на Росію. Пекін цікавлять виключно преференції і стабільність території.

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