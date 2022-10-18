На Заході дали прогноз розвалу РФ і смерті Путіна після перемоги України

Знищена техніка РФ на фронті/Facebook / 80brigade

Поразка Кремля в війні з Україною матиме непередбачувані геополітичні наслідки, заявив спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто.

У Росії все залежить від того, хто очолить країну після Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю Каналу 24.

Військовий аналітик упевнений в тому, що нинішній господар Кремля після війни не виживе.

Разом з тим він також підкреслив, що після закінчення війни в Росії зміняться кордони.

"Якщо хтось буде як Путін, то на Росії почнеться новий парад суверенітетів, коли всі меншини, пригноблені століттями, повстануть. Вони відчувають слабкість в Кремлі, а слабкість там є. А що з цим робитиме захід і Америка – все залежатиме від того, наскільки потужними будуть ці повстання", – додав Дебатто.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмові Росії від мирних переговорів.

На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор-це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству",-заявив він.

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