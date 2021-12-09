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ДТП на Тернопільщині: людей діставали з понівеченого автобуса, двоє загиблих

9 грудня 2021, 12:16

Рейсовий мікроавтобус зіштовхнувся з легковим автомобілем.

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У Тернопільській області сталася ДТП / tp.npu.gov.ua

В результаті ДТП за участю маршрутки та легкового автомобіля, яке сталося в середу в Тернопільській області, загинули дві людини.

Ще 7 осіб перебувають у лікарні з різними травмами, повідомили в відділі комунікації поліції Тернопільської області.

"В результаті удару госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів з легкового автомобіля і 5 з буса. У постраждалих травми різного ступеня тяжкості. Водія і пасажира з рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від отриманих травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів у важкому стані", - розповіли в поліції.

В ході розслідування стало відомо, що автобус був дообладнаний з вантажного автомобіля в пасажирський.

читайте такожДТП з 19-ма загиблими та пораненими під Черніговом: зросла кількість жертвЗа попередньою інформацією правоохоронців, водії обох транспортних засобів були тверезі, у них були взяті зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

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Моторошна ДТП під Тернополем

Аварія сталася ввечері, 8 грудня. Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat. Рятувальники опублікували відео, як закривавлених пасажирів деблокували з понівеченої маршрутки.

Раніше поблизу села Брусилів Чернігівського району на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом. Жертвами аварії стали 13 осіб, шестеро людей постраждали.

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Автор: Сергій Кущ
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ДТП новини Тернополя
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