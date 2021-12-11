Автобус з людьми врізався у вантажівку на Львівщині: у салоні було 20 осіб

Автобус потрапив в аварію на Львівщині / facebook.com/MNSLVIV

У Стрийському районі Львівської області сталася серйозне ДТП за участю пасажирського автобуса.

Аварія сталася ввечері 10 грудня - до Служби порятунку" 101 " надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Верчани Стрийського району сталося зіткнення автобуса Mercedes з вантажним автомобілем Volvo, повідомили в ГУ ДСНС області.

"На момент зіткнення в автобусі перебували 20 осіб. До місця події виїхали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Стрий та 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Моршин. Як з'ясувалося, на місці події в результаті ДТП травмовано 7 осіб з автобуса, водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували постраждалого водія та передали медикам.

Водія автобуса затиснуло у водійському кріслі / facebook.com/MNSLVIV

Після огляду медиками постраждалих, з травмами різного ступеня тяжкості, до Стрийської центральної районної лікарні госпіталізовано 3 людини.

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Обставини та причини події встановлюються.

Нагадаємо, днями в Чернігівській області сталося моторошне ДТП з безліччю жертв - рейсова маршрутка зіткнулася з фурою. В результаті аварії 11 людей загинули миттєво, ще один помер в машині швидкої допомоги і ще один – вже в лікарні.

Пізніше в результаті ДТП за участю маршрутки та легкового автомобіля, яке сталося в середу в Тернопільській області, загинули дві людини. Ще 7 осіб перебувають у лікарні з різними травмами.

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