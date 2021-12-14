Шестеро пасажирів автобуса постраждали в ДТП на Луганщині, один – загинув

Автобус злетів у кювет через ожеледь і перевернувся / Поліція Луганської області

На Луганщині в Старобільському районі у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус.

Аварія сталася сьогодні, 14 грудня, о 6:40 ранку на трасі Чугуєв-Мілове, повідомляє поліція Луганської області.

"За попередньою інформацією, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії загинув один пасажир мікроавтобуса. Ще шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Двох постраждалих госпіталізували, іншим надали допомогу на місці події.

В поліції зазначають, що на місці ДТП продовжують працювати співробітники поліції та екстрених служб.

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Нагадаємо, 16-річний хлопець у Луцьку тікав на автомобілі від поліцейських і збив людей на пішохідному переході. Внаслідок аварії постраждало п'ятеро людей, у тому числі п'ятирічна дитина. У всіх лікарі діагностували численні забої і травми.

Найсильніше постраждала 39-річна жінка. Вона перебуває в реанімації − в комі з черепно-мозковою травмою і множинними переломами.

Сьогодні, 14 грудня, винуватцю ДТП у Луцьку обиратимуть запобіжний захід. Зараз водій перебуває у слідчому ізоляторі.

Також у Миколаївській області Також у Миколаївській області сталася ДТП , в результаті якої загинув водій вантажівки DAF. Іншого водія госпіталізували.

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