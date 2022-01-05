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Авто з водієм змило в річку і підтопило низку доріг: сильні повені на Закарпатті наробили біди

5 січня 2022, 18:07

Рятувальникам довелося виловлювати з річки легковий автомобіль, який знесло сильною течією.

На Закарпатті через повені затопило дороги і будинки / ДСНС, Нацполіція

На Закарпатті річки вийшли з берегів і підтопили низку ділянок доріг та 40 домогосподарств.

За ситуацією стежать поліцейські, щоб уразі потреби негайно допомогти громадянам, повідомляє поліція Закарпаття.

Вихід річок з берегів спостерігається у Тячівському і Берегівському районах. Вода у середу, 5 січня, затопила автомобільну дорогу сполученням "Лази-Тячів" і 40 домогосподарств у селі Лази Тячівського району.

"Разом із рятівниками, поліцейські надають тячівцям необхідну допомогу. На місці працюють також співробітники Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса", – йдеться у повідомленні.

Також частково підтоплений автошлях "Великі Ком’яти-Шаланки" – там з берегів вийшла річка Боржава. Підтоплення зафіксували і на дорозі між селами Вільхівка та Гребля.

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  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
  • На Закарпатті підтопило дороги і будинки
    На Закарпатті підтопило дороги і будинки ДСНС, Нацполіція
"Крім того, водіям варто звернути увагу на ділянку дороги місцевого значення в селі Майдан, що на Міжгірщині. Через підтоплення там обірвалася опорна стінка дорожнього полотна" – зазначають у поліції.

Потерпілих у жодному з цих випадків немає.

У поліції зазначають, що на вказаних дорогах посилено патрулювання правоохоронців і обмежено рух транспорту. Водіїв закликають тимчасово утриматися від поїздок цими ділянками доріг.

У Хусті авто з водієм змило у річку

Житель міста Хуст опинився у водяному полоні, коли через підйом рівня води у річці Ріка його разом з авто змило у водойму.

"О 09:28 05 січня до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили, що на околиці м. Хуст внаслідок підйому рівня води в річці Ріка у водяний полон потрапив автомобіль Audi 100", – повідомляють рятувальники.

  • У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку
    У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку ДСНС
  • У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку
    У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку ДСНС
  • У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку
    У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку ДСНС
  • У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку
    У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку ДСНС
  • У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку
    У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку ДСНС
  • У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку
    У Хусті на Закарпатті авто з водієм змило у річку ДСНС
До рятувальників зателефонував сам керманич. Коли стрімка течія почала відносити його автомобіль на середину річки, чоловіку вдалося вибратися на берег і повідомити про подію за лінією "101". Щоб витягти підтоплену автівку, довелося використати спеціальне буксирувальне обладнання.

Рятувальники продовжують відкачувати воду

Рятувальники надають допомогу місцевим жителям і відкачують воду з підвалів та домогосподарств, повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

Станом на 14:00 вони вже відкачали воду з 9 підвальних приміщень. Зазначають, що з 20 домогосподарств вона зійшла самопливом.

  • Рятувальники відкачують воду з підвалів і домогосподарств
    Рятувальники відкачують воду з підвалів і домогосподарств ДСНС
  • Рятувальники відкачують воду з підвалів і домогосподарств
    Рятувальники відкачують воду з підвалів і домогосподарств ДСНС

Повені на Закарпатті посиляться

Рятувальники попереджають, що рівень води у річках Закарпаття тільки зростатиме.

"5 січня внаслідок добігання води з верхів’їв в нижніх течіях річок Закарпатської області та на Тисi продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м над рівнями на 08:00 5 січня з подальшим затопленням заплави річок Тиса біля постів Тячiв і Хуст, Рiка – Хуст, Тересва – Нересниця, Боржава – Верхні Ремети, Латориця – Мукачево, Шопурка – Кобилецька Поляна (ІІ рiвень небезпеки – помаранчевий)", – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС України.

На річці Латориця біля Чопа 5-7 січня паводок спричинить підвищення рівнів води на 2,0-2,5 м. рятувал ник кажуть, що може початися затоплення дороги Малі Геївці – Тисянка Ужгородського району.

Яким ще областям загрожують паводки

Вода у річках 6-9 січня підніметься у ще двоє областях – Львівській і Волинській.

"6-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується відновлення підйомів рівнів води на 0,1 – 0,5 м над рівнями на 08:00 5 січня, місцями можливий початковий вихід води на заплаву. На р. Західний Буг біля м. Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави (І рівень небезпеки – жовтий)", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, сильні повені на Закарпатті були у липні 2021 року. Тоді у населених пунктах підтопило будинки, розмило дороги і знищило врожаї. У деяких районах рівень води був по пояс.

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