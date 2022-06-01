На завдання ніхто не ходить, всі відмовились: окупант розповів про саботаж у військах РФ

Військові РФ більше не хочуть воювати / Фото УНІАН

Російські військовослужбовці остаточно "втрачають інтерес" до війни проти України та знаходять нові способи відмовитися воювати.

Як свідчить чергове перехоплення розмови окупантів, яке опублікував радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко в YouTube, на виконання завдань, які їм ставить командування, російські загарбники нібито вже не ходять.

У розмові з дружиною російський військовий каже, що йому все вже набридло, що у війні до "них нікому немає діла" і в цілому відбувається "повний бардак". Окупант каже, що хотів би поїхати додому.

Також він розповів дружині, що у них "всіх в піхоту закинули, тому що 1-й батальйон з Алейська – всі відмовники".

"Вони сидять в якомусь місті, охороняють училище, а на завдання ніхто не ходить, вони просто відмовилися всі", – розповів солдат РФ.

Окупант, який служить в третьому батальйоні дев'ятої роти, додав, що в його роті всі найманці. І хоча їм сказали, що після штурму Красного Лимана, вони "візьмуть місто, зачистять його і поїдуть додому", цього не відбувається.

"Сказали, контрабаси поїдуть додому у відпустки, а найманці залишаться", – обурився він.

У свою чергу, дружина російського військового поскаржилася, що у них "вдома навіть хліба немає, тому їй довелося "виставити на продаж ліжечко дитяче та плитку". На що військовослужбовець РФ відповів, що скоро отримає зарплату за війну. Але не варто розраховувати, що він отримає обіцяні пропагандою 300 тисяч - "буде тисяч 150 максимум".

читайте такожОкупант намародерив iPhone в Україні та випадково злив у Мережу рапорт про відмову воювати і фото подруги

Як повідомляв Главред, російські військові не хочуть брати участь у бойових діях в Україні та шукають будь-які способи, щоби цього уникнути. За даними спецслужб, кадрові російські військові під Сєвєродонецьком домовляються з кимось із товаришів по службі й стріляють один одному в ноги.

Також російські солдати готові вбивати своїх генералів, які змушують їх йти в наступ. Про це свідчить чергове перехоплення розмови, опубліковане Службою безпеки України.

Інші новини: