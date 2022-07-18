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ЗСУ можуть звільнити Херсонську область вже у серпні – Соболевський

18 липня 2022, 13:23

Українські Збройні сили готують операцію зі звільнення Херсонщини та інших окупованих територій. Програти на півдні Україна не має права, наголосили в ОВА.

Украинские военные, ВСУ
ЗСУ можуть звільнити Херсонську область вже у серпні – Соболевський/ Генштаб ЗСУ

Звільнення Херсонської області з-під російської окупації може статися вже у серпні цього року.

На захоплених російськими загарбниками територіях півдня нашої держави дуже багато людей, які чекають, коли прийде ЗСУ. Тому Україна не має права програти на півдні. Про це розповів заступник голови Херсонської обласної ради Ігор Соболевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять Херсонщину вже в серпні. Ми маємо дуже великий запит суспільства на звільнення Херсону та Херсонщини. Це досить великий регіон, в якому багато людей перебувають в окупації та чекають на звільнення", – зазначив він.

Він висловив впевненість, що Херсонська область буде звільнена від російської окупації. Проте точні терміни зараз прогнозувати важко, каже Соболевський. За його словами, у такому прогнозуванні потрібно бути обережними, бо ми не має права там програти.

Також він розповів, що ЗСУ готують операцію зі звільнення Херсонської області й усіх тимчасово окупованих територій.

За словами Соболевського, ЗСУ звільнять Херсонщину, як тільки це стане можливим.

"Потрібно бути впевненим, що така операція буде успішною, і тільки тоді розпочинати активні контрнаступальні дії. Потрібно набратись терпіння та просто почекати", – наголосив він.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, у захопленій Росією Херсонській області знаходиться близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

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