Вже у серпні: Піонтковський пояснив, з чого почнеться капітуляція Путіна

Український прапор над Херсоном - це "делегітимізація" Путіна / Фото ua.depositphotos.com, Суспільне

Звільнення Херсона від російських загарбників стане першим кроком до делегітимізації президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. Таку думку озвучив політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, зараз дуже багато в бункері замислюються над формулою, яку пропонує колективний Захід, включаючи Україну.

"Я її повторю: відведення російських військ на лінії 23 лютого. Після цього Україна — Зеленський це неодноразово підкреслювавь- згодна на проведення мирних переговорів про повне відновлення територіальної цілісності України. Дуже багато хто бачить це як не найгірший вихід із ситуації. Контрольований відхід російської армії до ліній 23 лютого. Я думаю, що ця точка зору візьме гору в бункері", - сказав політолог в інтерв'ю виданню Апостроф.

При цьому український прапор над Херсоном - це "делегітимізація пахана".

"Ще раз підкреслюю: справа навіть не в долі цього чудового міста, його жителів, його військовому значенні, а в психологічному ударі по всьому цьому грандіозно побудованому російською пропагандою замку брехні про здобуті перемоги над українськими "нацистами". Те, що обидві сторони чітко поставили свої цілі — Слов'янськ і Херсон — означає, що відступати їм нікуди. Одна з них повинна здобути вирішальну політичну і психологічну перемогу в найближчій перспективі. Скажімо прямо, в серпні місяці", - зазначив Піонтковський.

Аналітик вважає, що після деокупації Херсона в Росії впаде керівництво і обвалиться підтримка. Зараз, за більш-менш об'єктивними оцінками, вважається, що половина населення підтримує так звану "спецоперацію". Але ця підтримка є результатом інтенсивної пропаганди.

"Масштаб психологічної ломки, коли ти впевнений, що ти носій якоїсь великої держави, що нищить своїх ворогів, що бореться з нацистами, що несе правду "руського міра"... І потім тобі повідомляють, що Херсон звільнений українськими військами. Це дуже важко буде пережити. Тим більше, на цьому українська армія не зупиниться", - додав Піонтковський.

Ситуація в Херсоні зараз

13 липня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ із захопленого Херсона. Для цього вони зміцнюють Антонівський міст. Варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто.

9 липня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли, скільки насправді населених пунктів звільнили ЗСУ за останній місяць у Херсонській області. У Telegram-каналі відомства опублікували карту, яка показує реальну ситуацію на Херсонщині.

На початку липня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Херсон скоро буде звільнено, і розповів, як саме це відбуватиметься. За його словами, запорука успіху у звільненні Херсона - це незручне для окупантів розташування міста на правому березі Дніпра, по якому наступатимуть ЗСУ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає оптимістичною думку про те, що український Херсон буде звільнений від окупантів до кінця літа.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Інші новини: