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ЗСУ знищили бурята, який керував спецназом "ДНР" та 108-м десантно-штурмовим полком РФ

3 жовтня 2022, 13:33

Загарбник родом з Якутії. Про те, що він воює проти ЗСУ на Донбасі, українська розвідка повідомляла ще у 2016 році.

Бурят полковник Виталий Сукуев
Ліквідований полковник РФ Віталій Сукуєв/ Telegram Штірліц, ГУР Міноборони України

Українські військові ліквідували на фронті "бойового бурята" – полковника Віталія Сукуєва, який командував 108-м десантно-штурмовим полком російської армії.

Про це повідомив у Telegram відомий блогер і офіцер української армії Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він зазначив, що російський полковник "провів успішне перекидання на інший напрямок".

"Командир 108 десантно-штурмового полку полковник Віталій Сукуєв успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", – з іронією написав офіцер ЗСУ.

Відомо, що ліквідований командир полку Сукуєв ще у 2016 році під прикриттям командував підрозділом на Донбасі. Тоді українська розвідка повідомляла, що він був командиром 1 окремого батальйону спеціального призначення (м. Донецьк) 1АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ.

До того, як він приїхав воювати проти України, Сукуєв командував окремими розвідувальним батальйоном 33 окремої мотострілецької бригади у місті Майкоп (столиця Республіки Адигея в Росії).

Бурят полковник Виталий Сукуев
Ліквідований полковник РФ Віталій Сукуєв/ Telegram Штірліц

З відкритих джерел відомо, що загарбник народився 6 червня 1979 року у селі Нижній Бургалтай, Джидинського району в Бурятії.

Окупант Віталій Сукуєв у 2004 році закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище, а потім – Загальновійськову академію російських збройних сил.

Бурят полковник Виталий Сукуев
Ліквідований полковник РФ Віталій Сукуєв/ ГУР Міноборони України
Бурят полковник Виталий Сукуев
Ліквідований полковник РФ Віталій Сукуєв/ ГУР Міноборони України

Також відомо, що в РФ у 2012 році його нагородили медаллю "За вірність десантному братству". У 2014 році Сукуєв у складі підрозділу залучався до заходів безпеки зимових Олімпійських Ігор у місті Сочі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували "спадкового військового" – 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Молодий російський окупант був "денацифікований" 25 вересня, ховали його в Саратовській області 2 жовтня. Він воював з першого дня вторгнення РФ.

Також раніше стало відомо, що українські військові ліквідували російського окупанта Гілемханова Ільдара з позивним "Самурай". Загарбник був колишнім співробітником ФСБ і встиг повоювати в багатьох гарячих точках, зокрема, у Сирії та Лівії.

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ДНР війна в Україні ЗСУ буряты Якутия вторгнення Росії
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