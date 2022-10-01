ЗСУ знищили "Сонцепік" окупантів і вдарили по логістичних центрах

ТОС "Сонцепік" - це важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72 / Фото Вікіпедія

У п'ятницю, 30 вересня, Збройні Сили України закріплювали тактичне положення на південних рубежах оборони, продовжували активні дії, створюючи умови для подальшого просування на різних ділянках фронту. Армія РФ втратила щонайменше10 військових і чимало військової техніки, зокрнма важку вогнеметну систему "Сонцепік" і реактивну систему залпового вогню "Град".

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, захисники України спалили дві самохідні великокаліберні гаубиці "Мста-С", три танки та дві бойові машини піхоти загарбників.

Всього за добу ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 330 вогневих завдань. Українські воїни завдали ударів по логістичних центрах і польових складах боєприпасів, скупченнях ворожих сил і засобів, вогневих позиціях військ РФ на півдні.

Ворог тим часом не залишає спроб підтягнути свої резерви і перегрупувати війська, а також активно проводить повітряну розвідку.

"Сонцепік" - що за техніка і де РФ її застосовувала

"Сонцепік" - це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72. З неї ведуть вогонь запальними або термобаричними боєприпасами. Такі вдосконалені системи Тосів були прийняті на озброєння в російській армії в 2001 році.

Оскільки в такій техніці є лазерний далекомір, відстані до цілі визначаються з точністю до 10 метрів. Екіпаж стріляє з такої установки, не виходячи з машини, за допомогою прицілу і зовнішніх систем.

Важкі вогнеметні системи "Буратіно" застосовувалися в Афганістані, Чечні, Іраку і на Донбасі на Україні, а вдосконалені Тоси, що отримали назву "Сонцепік", були помічені в Сирії.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що Збройні Сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль місто Лиман Донецької області впродовж наступних 72 годин.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що поточної зими війна в "значній мірі" стихне, а навесні вже відбудеться вихід на кордони України 1991 року.

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