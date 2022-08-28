На півдні ворожі війська можна взяти в оточення - полковник СБУ

Російських окупантів на півдні можна взяти в оточення / Колаж УНІАН, AeroVironment Inc

Українські військові на півдні успішними діями відрізають окупантів від резервів, повідомив нардеп і полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Південний плацдарм-це перспективний напрямок, навітьпопри те, що там зосереджено багато сил і засобів противника. Вже можна взяти ворога в оперативне оточення. Логічно, що саме цей напрямок буде розвиватися. Для нас ефективно розвивати контрнаступ на півдні і викинути ворога на лівий берег Дніпра", - пояснив Костенко.

За його словами, для росіян важливим залишається східний напрямок і там їм потрібна перемога.

"Вони можуть перекидати резерви на південь і це послабить Схід. Вони поставили собі завдання - вийти на рубежі Донецької та Луганської областей. Нам потрібно відбивати Правобережний плацдарм, щоб ворог не зміг захопити Миколаївську і Одеську області", - підсумував полковник СБУ.

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