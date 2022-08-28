Запуск ворожих винищувачів із Білорусі: 'прильоти' на Рівненщині в районі Сарн

На Рівненщині чули два вибухи / Telegram

Увечері в неділю, 28 серпня, в Україні лунала масштабна повітряна тривога - відомо про запуск бомбардувальників РФ з території Білорусі. З'явилася інформація про два "прильоти" в Рівненській області, в районі міста Сарни.

Також у Telegram-каналах повідомляють про вибухи у Волинській області. Попередньо - працюють сили ППО.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Такий сценарій передбачає перенесення війни на майбутнє. Україна збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах на 1991 рік.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що на війні РФ проти України почалася четверта фаза. На його думку, вона триватиме 2-3 місяці до зими. Згідно з прогнозом Арестовича, просування військ очікувати не слід-сторони будуть наносити удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що осінь може стати вирішальним періодом на війні Москви проти Києва. У вересні-жовтні можлива активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв може знизитися. Не виключено, що навесні 2023 року буде знову гаряча фаза війни.

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