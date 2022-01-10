Перевищиш 12 - заберуть права: у Раді хочуть ввести штрафні бали для водіїв

У Раді хочуть ввести штрафні бали для водіїв / УНІАН

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про введення штрафних балів для водіїв. Як тільки їх число досягне 12 - водія тимчасово позбавлять права керування транспортним засобом. Відповідна записка була опублікована на офіційному порталі Верховної Ради.

"У разі нарахування водієві дванадцяти і більше штрафних балів, а водієві, якому посвідчення водія видано вперше менш ніж один рік тому – восьми і більше штрафних балів, уповноважена посадова особа Національної поліції виносить вмотивоване рішення про тимчасове призупинення дії водійського посвідчення", - йдеться в законопроекті 6502, який був зареєстрований 5 січня нинішнього року.

Законопроектом передбачено, що порушення Правил дорожнього руху будуть оцінюватися в діапазоні від одного до п'яти штрафних балів:

1 бал - непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла;

2 бали - перевищення швидкості на 20 кілометрів на годину, порушення правил проїзду перехресть, обгону, зупинок громадського транспорту, недотримання дистанції, використання за кермом мобільного телефону

3 бали - порушення правил руху і зупинки на смузі для громадського транспорту, перевищення швидкісного режиму на 50 кілометрів на годину, непропуск карети швидкої допомоги, пожежної машини, а також поліцейським машинам і перевищення кількості пасажирів у маршрутному транспорті

5 балів - перевищення встановленої швидкості більш ніж на 50 кілометрів на годину, створення аварійної ситуації, Втеча з місця аварії.

Бали за порушення ПДР нардепа бажають нараховувати паралельно зі штрафами. Законопроектом передбачено, що штрафні бали водія обнуляються через один рік з дня їх нарахування.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення ПДР. В першу чергу мова йде про підвищення розміру штрафів за водіння авто в нетверезому стані, а також за перевищення швидкості.

Зокрема, за водіння в нетверезому стані штраф зріс до 17 000 грн – одночасно водій позбудеться водійських прав на рік.

За повторне порушення людину чекає штраф вже в 34 000 грн - і три роки без прав.

Втретє покарання буде у вигляді штрафу в 51 000 грн-разом з конфіскацією авто, адміністративним арештом на 15 діб і позбавленням прав на 10 років.