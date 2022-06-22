У Дніпрі п'яний чоловік жбурнув гранату в людей з вікна квартири, постраждав підліток

У Дніпрі чоловік кинув у людей гранату / t.me/dniprooblcentr

У середу, 22 червня, в одному з районів Дніпра чоловік жбурнув бойову гранату з вікна своєї квартири прямо в людей. Від події сильного вибуху постраждав 11-річний підліток, повідомляють місцеві Telegram-канали

"У житловому масиві Тополя надзвичайна подія! Якийсь чоловік кинув гранату з вікна. Стався вибух, в результаті якого постраждав хлопчик 11 років", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що на місце події вже прибули співробітники спецпідрозділу КОРД. Вони почали підготовку штурму квартири. Чоловіка затримали.

Пізніше з'явилася інформація, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Дитину доставили до лікарні, про її стан наразі інформації не надходило.

Раніше повідомлялося, що на пляжі в Одеській області під час купання підірвався чоловік. Це сталося в курортному селі Грибівка. Чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади"Холодний Яр".

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