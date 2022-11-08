Окупанти зазнають величезних втрат: у ЗСУ назвали три напрямки на фронті

ЗСУ атакують ворожі позиції на фронті / 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило / УНІАН

На декількох напрямках фронту російські окупанти зазнають величезних втрат, розповів прессекретар Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

На Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському напрямках у росіян найбільші втрати, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Бахмут, Авдіївка, Вугледар - це ті напрямки, де ворог зазнає величезних втрат. Це епіцентр російської війни зараз, там йдуть найжорстокіші, криваві бої", — сказав він.

За його словами, ворог застосовує всі види озброєння, які має, в першу чергу артилерію, реактивні системі залпового вогню (РСЗВ) і авіацію.

"Зокрема, на Донецькому напрямку за цю добу авіація була застосована 12 разів. Правда, один раз вони застосували Су-25, який випустив ракети по своїх позиціях", — сказав Череватий.

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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