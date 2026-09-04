Скільки ще РФ битиме по Україні: у ГУР назвали головну умову припинення ударів

Скільки РФ битиме по Україні, залежить від протидії Києва. У ГУР пояснили, як удари по логістиці та пускових можуть змінити ситуацію.

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Удари РФ по Україні - у ГУР пояснили, що може їх зупинити / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Юсов назвав умову для зменшення ударів

Україна вдосконалює захист від нових БпЛА

Країна-агресорка Росія зможе продовжувати масовані удари по Україні доти, доки зберігатиме спроможність виробляти, доставляти та запускати ударні безпілотники. Тривалість повітряного терору значною мірою залежить від того, наскільки ефективно Україна зможе протидіяти цим можливостям ворога. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі для Новини.LIVE.

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Одним із ключових напрямів протидії залишається вплив не лише безпосередньо на повітряні цілі, а й на інфраструктуру, яка забезпечує їх застосування. Йдеться про виробничі об’єкти, маршрути постачання та райони запуску.

"Це постійний процес взаємної боротьби і вдосконалення", - зауважив Юсов.

Окремим викликом для української оборони стало активніше застосування Росією нових реактивних "Шахедів". Юсов зазначив, що їхні швидкісні характеристики створюють додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони та вимагають постійного оновлення засобів протидії.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Українські фахівці вже працюють над удосконаленням технічних рішень для виявлення, перехоплення та знищення таких безпілотників.

"Цей період дуже важкий, але його треба пройти, витримати і рухатись далі. Для цього роблять усе необхідне Сили безпеки й оборони, Головне управління розвідки і суспільство. Подолаємо", - наголосив Юсов.

Речник ГУР висловив упевненість, що завдяки спільним зусиллям військових, спецслужб і цивільного населення Україні вдасться протидіяти новій загрозі в повітряному просторі та нейтралізувати її.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Навіщо РФ розтягує атаки на Київ на багато годин - експерт

Росія розтягує повітряні атаки на Київ, щоб максимально ускладнювати нормальне функціонування столиці та всієї країни. Тривалі тривоги змушують зупиняти роботу бізнесу, транспорту й інших об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомив військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський у коментарі Главреду.

За словами аналітика, нинішня тактика Москви не свідчить про появу нової мети у війні. Кремль продовжує діяти відповідно до підходу, який застосовує від початку повномасштабного вторгнення.

"Росія нічого принципово нового не прагне досягти, починаючи з 24 лютого 2022 року. Вони просто хочуть знищити життя в нашій країні. Питання лише в наборі та кількості засобів ураження, які вони використовували на різних етапах війни", - зазначив Киричевський.

Окремо експерт застерігає від трактування нинішньої інтенсивності ударів як прямої реакції на українські атаки по території РФ. На його думку, Москва й без цього продовжувала б чинити максимальний тиск на Україну.

"Якби ми не завдавали їм ударів, вони б зараз ще ефективніше знищували нас. Тоді питання полягало б не в тому, що росіяни наближаються до певного порогу, щоб паралізувати життя у нас, - у нас воно, в принципі, вже було б паралізоване", - підкреслив експерт.

Киричевський також вважає помилковим підхід, за якого зміна інтенсивності російських обстрілів пояснюється виключно діями України. На його оцінку, незмінною залишається сама логіка тиску на державу, тоді як засоби її реалізації Москва змінює залежно від етапу війни.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський анонсував нові заходи для протидії реактивним дронам та посилення спроможностей протиповітряної оборони. Президент підкреслив, що нову відповідь готують за участі оборонної промисловості та бізнесу.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про запровадження рівнів повітряної тривоги, що визначатимуть порядок роботи бізнесу і установ під час повітряних загроз. Уряд окреслив два рівні повітряної тривоги для диференціації дронової та ракетної загрози. За повідомленням прем'єра, жовтий рівень застосовуватиметься під час атак дронів зі сигналом тривоги 30 секунд, а червоний рівень - при загрозі ракетного або комбінованого удару зі сигналом одну хвилину, при цьому бізнесу дають три місяці на облаштування укриттів там, де їх немає.

Радник президента Сергій Бескрестнов "Флеш" пояснив можливу схему наведення ударного "Шахеда" на будівлю СБУ в Києві. За його словами, ретранслятор для наведення на ціль міг працювати на відстані до 5 км, мати розмір половини шкільного рюкзака, і в момент атаки інших "Шахедів" у повітрі не було.

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Про персону: Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, пише Вікіпедія. З 2022 року став представником з питань стратегічних комунікацій ГУР Міноборони України. Заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Позаштатний радник керівника Офісу президента. Юсов особисто брав участь у більшості обмінів українських полонених. Він брав участь в обміні, в рамках якого Путіну передали його кума та зрадника України Віктора Медведчука. Натомість Україна повернула 215 бійців, через яких 188 - захисники Маріуполя та Азовсталі. Брав участь в організації та проведенні обмінів за Стамбульськими домовленостями.

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