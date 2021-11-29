У Києві від коронавірусу померла крихітна чотиримісячна дитина / Reuters

За минулу добу, 28 листопада, в столиці України від коронавірусу померли 45 хворих, у тому числі і чотиримісячний хлопчик. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у соцмережі Facebook.

"За добу 431 підтверджений випадок захворювання коронавірусом і 45 летальних випадків від вірусу – 28 жінок від 50 до 93 років, 16 чоловіків від 47 до 86 років і 1 хлопчик у віці 4 місяці", − говорить він.

Всього серед нових хворих COVID-19 більше трьох десятків дітей- 21 дівчинка від 1 до 16 років і 12 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (98), Дніпровському (63) та Солом'янському (57) районах.

65 хворих коронавірусом госпіталізували. Також в лікарні направили 116 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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Всього з початку пандемії в столиці вже 297 173 підтверджених випадків коронавірусу, 7 493 хворих померли, подолали вірус 253 635 жителів міста, з них 252 – за минулу добу.

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Нагадаємо, раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів про основні помилки при лікуванні коронавірусу. За його словами, прийом антибіотиків і гормональних препаратів при легкому перебігу COVID-19 заважає одужанню.

Головний лікар Олександрівської лікарні міста Києва Людмила Антоненко стверджує, що лікування від нового штаму коронавірусу Дельта + немає.