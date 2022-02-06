Хлопчик впав у 30-метровий колодязь і провів там 5 днів - дитина померла в лікарні

Хлопчик провів у тунелі п'ять днів / Колаж

У Марокко рятувальники та волонтери протягом п'яти діб намагалися врятувати з 32-метрового колодязя п'ятирічного хлопчика Райана. Його дістали живим, але через поранення голови, хлопчик помер.

Як повідомляє BBC, рятувальна операція, була ускладнена небезпекою сходу грунту і безліччю валунів на шляху у копачів.

При цьому весь час було незрозуміло, в якому стані хлопчик. За інформацією відеокамер, він просто лежав на боці.

У колодязь опустили кисневу маску, їжу і воду, але було неясно, чи зміг Райан ними скористатися.

Операція з порятунку транслювалася в прямому ефірі.

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Щоб дістатися до хлопчика рятувальники викопали паралельно колодязю тунель, а потім пробурили триметрову перемичку. Операція тривала з вечора вівторка, 1 лютого.

Паралельний тунель знадобився через те, що колодязь, в який впала дитина, дуже вузький, а на глибині 28 метрів, де він і застряг, звужується ще сильніше. При цьому, грунт в даному районі кам'янисто-піщаний, так рятувальники не ризикнули розширювати отвір колодязя.

Для щоб витягнути хлопчика, в тунелі проклали труби з металу і алюмінію.

За операцією з порятунку стежила вся країна.

читайте такожХотів зняти відео для TikTok: на Закарпатті підліток заліз на стовп і загинув від удару струмомІмовірно, дитина провалилася в колодязь, коли грав з ним поруч. Батько Райана розповів місцевим ЗМІ, що кілька годин шукав дитину, після чого зрозумів, що той опинився під землею.

Нагадаємо, у Білорусі дівчина прийшла на співбесіду на завод і напівіла несумісні з життям травми. Її волосся на 7 тижні вагітності затягнув верстат.

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