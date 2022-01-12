У дитини зупинилося серце: у Харкові іноземка народжувала вдома і мало не померла

Немовля ледь врятували / Reuters

У Харкові відразу дві бригади медиків швидкої рятували життя породіллі і її малюка. Як повідомляють в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, жінка вирішила народжувати вдома, але пологи виявилися складними, тому що дитина "йшла" ніжками.

"Сьогодні, 12 січня, о 01:48 до швидкої надійшов виклик про пологи. На місце прибула бригада медиків, які почали надавати акушерську допомогу породіллі, яка вирішила народжувати вдома. Через тазового передлежання дитини пологи проходили з ускладненнями. О 02:15 жінка народила хлопчика, вагою 2730 г, зростом 49 см", - йдеться в повідомленні.

На жаль, серце маленької дитини не витримало важкого перебігу пологів і зупинилося.

"Породілля також потребувала надання екстреної медичної допомоги", - розповіли в центрі.

Рятувати новонародженого малюка почали медики іншої бригади, які також прибули на виклик. Вони проводили реанімаційні заходи немовляті.

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"На першій хвилині життя стан хлопчика за шкалою Апгар оцінювався в 0 балів. Завдяки проведенню реанімаційних заходів, на 5 хвилині життя - 5 балів, і вже через кілька хвилин, після відновлення серцево-легеневої діяльності, стан хлопчика оцінювався вже в 7-8 балів за шкалою Апгар. Пізніше, після проведення оглядів і надання медичної допомоги, жінка і живий новонароджений хлопчик госпіталізовані", - повідомили в центрі.

Як раніше повідомляли, ц Харкові 22-річна студентка з Палестини на Святвечір, 6 січня, самостійно народила дівчинку, а після загорнула дитину в пакет і викинула з вікна п'ятого поверху. Стан породіллі погіршився і вона поїхала в лікарню.

Там і зізналася у скоєному. Поліцейським розповіла, що приховувала свою вагітність, а дитину народила мертвою.

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