На Одещині пролунали потужні вибухи: РФ запустила балістику

30 червня в Одесі та області оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

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У Повітряному командуванні "Південь" повідомили, що вранці у неділю, 30 червня, російські окупанти атакували Одеську область балістичною ракетою.

У командуванні ОК "Південь" не надали інформації про руйнування чи постраждалих.

Раніше місцеві Telegram-канали повідомили, що в Одеській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи в районі Кароліно-Бугаз, попередньо ворог застосував Іскандер-М.

відео дня

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму. Пізнеше виявили ракету в напрямку Одеської області з Чорного моря.

На Одещині лунали вибухи / скріншот: Telegram

Що відомо про ОК "Південь"? Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Атака по Одесі: що відомо

Нагадаємо, що 24 червня РФ вдарила по Одесі двома "Іскандерами". Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. мовірно, це були ракети "Іскандер-К". ППО завадила одній ракеті досягти цілі. На світанку по Херсонщині ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів.

Країна-агресорка Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Після атаки над містом здійнявся густий дим. У патрульній поліції Одеської області повідомили, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Війська РФ вдарили по Одесі та пошкодили портову інфраструктуру, адже ворог намагається заблокувати морські шляхи до портів України. Пропагандисти Росії почали поширювати фейк про нібито знищення кораблів і катерів Військово-Морських сил України. Інформація не відповідає дійсності.

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