РФ вдарила по Одесі двома "Іскандерами": одна з ракет не досягла цілі

Зранку в понеділок, 24 червня" російські окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами. Імовірно, це були ракети "Іскандер-К". ППО завадила одній ракеті досягти цілі.
"Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна з ракет не досягла своєї цілі", - повідомляє повітряне командування Південь.
Повідомляється також, що на світанку по Херсонщині ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів.
Також минулої доби 23 червня 2024 року на Миколаївщині було знищено розвідувальний безпілотник ворога "ZALA".
ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
Ракетний удар по Одесі 24 червня
Уранці в понеділок, 24 червня, у південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару РФ. В Одесі прогриміли вибухи.
У патрульній поліції Одеської області повідомили, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
Відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця і двох чоловіків 50 і 58 років. Поранених госпіталізовано.
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