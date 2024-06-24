В Одесі прогримів вибух: РФ завдала удару по цивільній інфраструктурі

Вранці у понеділок, 24 червня, у південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару РФ. В Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Перед цим голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів регіону перебувати в укриттях.
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, в безпечних місцях до відбою! Ракетна небезпека!", - написав він у Telegram.
Telegram-канал Николаевский ванек повідомляє, що російська окупаційна армія, ймовірно, завдала удару по Одесі ракетами "Калібр".
Тим часом у Мережі пишуть, що після атаки над містом здіймається дим.
Пізніше Кіпер додав, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі.
"Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі", - додав глава ОВА.
У патрульній поліції Одеської області повідомили, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
"Наразі екіпажі патрульної поліції регулють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту. Нині триває ліквідація пожежі", - йдеться у повідомленні.
Оновлено. За словами Кіпера, наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років.
"Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується", - додав він.
Тим часом мер Труханов повідомив, що з-під завалів врятовано собаку.
"Рятувальник добровольчого загіну КУ "Муніципальна варта" врятував собаку, що був під завалами", - написав він у Telegram.
Ракетні удари РФ по Україні
Унаслідок ракетної атаки на Київську область у ніч на неділю, 23 червня, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватні будинки і квартири у восьми багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель. По медичну допомогу звернулися двоє людей із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.
Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що вночі 23 червня окупанти атакували Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря. Дві ракети збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.
Як повідомляв Главред, російські окупанти вдень 23 червня завдали ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами (КАБ). Прогриміли вибухи і в Дніпропетровській області - сили ППО відпрацювали по розвідувальному дрону окупантів.
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