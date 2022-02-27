На Миколаївщині місцеві жителі роззброїли чотирьох окупантів РФ

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В Миколаївській області місцеві жителі доставили у відділення поліції чотирьох російських окупантів, які після бою і розгрому їх колони на кордоні з Херсонщиною склали зброю.

За інформацією Нацполіції, четверо окупантів РФ, попередньо з 33 полку з Волгоградської області, віком від 18 до 29 років.

"Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а коли побачили, що відбувається, вирішили здатися", — йдеться в повідомленні поліції.

У військових РФ вилучили документи, з ними ведуть розмови, з'ясовуються всі обставини.

Ситуація щодо правопорядку в області під контролем правоохоронців.

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Нагадаємо, у Сумській області місцеві жителі зустріли колону окупаційних російських військ "коктейлями Молотова".

"Гарячий прийом" путінським військам влаштували жителі селища міського типу Недгрилайлів.

Відзначимо, що по місту пройшла колона російської окупаційної техніки. Це фіксували місцеві жителі на мобільні пристрої.

У якийсь момент бензовоз РФ піддався атаці "коктейлями Молотова". Стався яскравий спалах. Цей епізод викликав захоплені коментарі місцевих жителів.