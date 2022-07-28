На Миколаєвщині дві людини підірвалися на міні в морі: Кім розповів деталі

На Миколаєві дві людини підірвалися на міні в морі: Кім розповів деталі/ https://ua.depositphotos.com/ і Facebook

В районі популярного курорту Коблеве (Миколаївська область) двоє людей підірвалися на міні. Про це 28 липня повідомив керівник Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в офіційному Telegram-каналі.

"Повторюю, якщо заборонено – значить, є причини. Двоє людей підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні", – написав він.

При цьому одеське видання "Думський" пише, що під час вибуху морської міни загинули двоє поліцейських.

"Загиблі - херсонські поліцейські: 40-річний підполковник, начальник сектору кримінальної поліції міста, та 35-річний капітан, його підлеглий", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в курортному селі Грибівка Одеської області під час довпавши в море підірвався чоловік. Він загинув на місці, повідомили місцеві поліцейські.

За даними поліції, сім'я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але в морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга.

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