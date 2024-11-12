Угрупування РФ в 2 областях під загрозою: нові деталі удару по арсеналу РФ

Ураження арсеналу РФ в Брянській області суттєво обмежить можливості російських військ та виснажує ворога, зазначає військовий експерт.

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Нові деталі удару ЗСУ по арсеналу у Брянській області / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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Арсенал у Брянській області РФ був "заточений" на забезпечення військ у Курській і Бєлгородській областях

Такі удари виснажують здатність ворога застосовувати тактику "вогневого валу"

Атака на колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Брянській області спрямована на послаблення можливостей російських артилерійських підрозділів, особливо тих, що діють у Курській та Бєлгородській областях. Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Як зазначив Селезньов, зруйнований арсенал у Брянській області був колишнім арсеналом Головного ракетно-артилерійського управління російських збройних сил.

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Він відзначає, що цей арсенал був "заточений" на забезпечення російських військ, які оперують на різних напрямках фронту.

"І якщо ми говоримо саме про брянський арсенал, то, безумовно, він разом із іншими арсеналами, які розташовані на території Брянська, Курська, а також Тверської області, забезпечував усі поточні потреби російських артилеристів, що діють насамперед на території Бєлгородської та Курської областей. Причому з акцентом саме на Курській області, адже саме там зараз противник зосередив угруповання військ близько 50 тис. і намагається проводити масштабні контрнаступальні заходи", — зазначив Селезньов.

Він підкреслив, що кожен знищений склад боєприпасів у Росії — це позитивна подія, оскільки Україна таким чином виснажує ворога, який активно застосовує на фронті тактику "вогневого валу".

Селезньов зазначає, що українські Сили оборони суттєво обмежують можливості російських артилеристів. Це має велике значення, адже інтенсивність бойових дій значною мірою підтримується росіянами завдяки артилерії та мінометам.

"Зрозуміло, ще активно використовують кориговані авіабомби, тобто авіаційні компоненти. Але щодо артилерійської складової, знищення такого досить великого складу — це, безумовно, успіх", — констатував експерт.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Удар по арсеналах РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 листопада Сили оборони здійснили атаку на склади боєприпасів у Брянській області РФ. Як зазначили в Генштабі, у ніч на 10 листопада Сили безпілотних систем разом з іншими підрозділами завдали удару по складам боєприпасів 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) в Брянській області.

Раніше, у ніч на 9 жовтня, в Брянській області пролунали вибухи. За словами губернатора Олександра Богомаза, регіон зазнав атаки ударних безпілотників. Протиповітряна оборона нібито знищила 12 дронів, проте в Мережі з’явилися відео з місця влучань. Зазначається, що дрони підпалили 67-й арсенал ГРАУ, що призвело до детонації боєприпасів.

Аналітики Defence Express повідомили, що 18 вересня Україна успішно здійснила атаку безпілотниками на один із найбільших російських складів боєприпасів поблизу міста Торопець у Тверській області. Ця подія може стати однією з наймасштабніших атак на арсенали противника в історії.

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